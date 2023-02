Zatímco do Turecka proudily od prvního dne zemětřesení vlny záchranářů z celého světa, válkou zmítaná Sýrie se dočkala rozsáhlejší mezinárodní pomoci až mnohem později. Vinou občanské války vedl do země dlouho jediný přístup, a to z Turecka přes přechod Báb al-Hava. Až toto pondělí oznámila OSN, že syrský prezident Baššár Asad souhlasil s otevřením dalších dvou přechodů s Tureckem.