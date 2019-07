Poškodili auto, pak chtěli peníze za opravu. Čeští cestovatelé chystají trestní oznámení na srbské ‚šmejdy‘

PRAHA Na cestovatelských fórech či na stránkách pro karavanisty není o podobné příběhy nouze. Cestovatelům, kteří přespali na dálničních odpočívadlech v Srbsku, se zcela nečekaně přes noc vozy rozbily. Pomoc ochotně nabízí „náhodní kolemjdoucí“, kteří bleskově zorganizují odtah vozidla do nedalekého servisu, kde vůz „opraví“.

Teď čeští cestovatelé chystají trestní oznámení na podvodníky. Poruchu totiž mají na svědomí srbští „šmejdi“ a oprava bývá také fiktivní. Jen platba z peněženky poškozených je reálná.

Mladá česká dvojice cestuje oranžovou dodávkou VW. Říkají jí Mandarína. Při poslední výpravě do Řecka nad ránem zaparkovali v Srbsku na benzinové stanici NIS Petrol, zhruba 100 kilometrů za Bělehradem, poblíž města Velika Plana. Přespali mezi dvěma kamiony, ale když dopoledne chtěli pokračovat dál na jih, Mandarínu už nenastartovali.

“V podstatě ve vteřině u mě byl jeden člověk a lámanou angličtinou mi říkal něco ve stylu: ‘Hele kámo, vidím, že máš problém, já tady mám odtahovku a 20 kilometrů odtud servis, tam to dáme do kupy.’ Nějak podvědomě jsem tušil podfuk, moc se mi do toho nechtělo a tak jsem to prvně zkusil sám. Za automechanika se rozhodně nepovažuji, ale troufám si říct, že autům aspoň trochu rozumím,“ vzpomíná Vojtěch Bořil.

Opuštěná benzinová stanice. (ilustrační foto)

„Všiml jsem si drobný kaluže pod naftovým filtrem. Při své dobrotivé povaze si říkám: ‘Aha, asi se nějak rozbil filtr a neteče tam nafta’. Zkusil jsem vyhledat pomoc v okolí benzínky, byla tam jakási budka připomínající servis, chlápek odtud se na to šel podívat, to už jsme se bavili česko-srbsky a říkal mi: ‘Da, filter, filter’. Když jsem zjistil, že na benzínce nic nevymyslím, tak ač velmi nerad, svolil jsem k odtažení do servisu: ‘No nic, vymění filtr a pojede se dál’,” vzpomíná Vojtěch Bořil.



V dílně se z výměny filtru stala málem generální oprava motoru. „Vrhli se na to tři chlapíci a přes mé protesty během chvilky rozebrali půlku motoru. Tvrdili, že mám špatné vstřikovací čerpadlo, což je shodou okolností jedna z nejdražších součástek, a že ten filtr vybouchl tím, jak se rozbilo to čerpadlo. A že to tedy dokáží nějak spravit, ale bude to stát 750 eur za díly + 200 za práci,” pokračuje Bořil. Za opravu nakonec zaplatil v přepočtu zhruba 25 tisíc korun.

Trestní oznámení podají v září

Po návratu cesty dvojice nechala dodávku zkontrolovat v servisu. K žádné výměně čerpadla nedošlo, podvodníci zpět do vozu namontovali původní součástku. Bořil se svojí přítelkyní pátral a zjistil, že podobnou zkušenost mají ze srbské dálnice i další čeští motoristé (více čtěte zde). Rozhodli se proto na srbské „opraváře“ podat trestní oznámení.

Jak se připojit k trestnímu oznámení: Přihlašte se na e-mail: srbsko.podvod@gmail.com, kam můžete poslat faktury, fotografie a další důkazy. Nezapomeňte připojit jméno a příjmení a také kontakt na sebe.

„Pokud máte stejnou či obdobnou zkušenost, přidejte se k nám a pomozte tak zabránit dalšímu páchání této trestné činnosti. Postup je následující - stručně popište kdy, kde a jakým způsobem jste se stali obětí této skupiny. Pokud disponujete nějakými důkazy (fotografie, faktury či vyjádření Vašeho autoservisu po návratu do Česka), vše k tomuto sdělení připojte a zašlete na email k tomuto účelu zřízený: srbsko.podvod@gmail.com. Nakonec napište Vaše jméno, příjmení, datum narození a telefonní kontakt,“ vzkazuje lidem s podobným osudem Bořil.

Mladým cestovatelům se dosud ozvalo 18 lidí. Trestní oznámení se chystají podat na začátku září a už nyní vědí, že na něm bude figurovat nejméně desítka poškozených.

Vozidlo srbské policie.

Dvojice celou záležitost probírala i s českou ambasádou v Bělehradě. „Po konzultaci s naším policejním přidělencem si Vás dovoluji informovat, že dle jeho názoru, pokud by se někteří poškození, kteří mají podvodné jednání zdokumentované, domluvili, a společně trestní oznámení podali, mělo by oznámení větší váhu než pokud jej každý podá samostatně. Nejsnazší bude podat trestní oznámení v České republice. Věc pak může být postoupena dle uvážení státního zástupce k dalšímu šetření do Srbska justiční cestou. Případně pokud máte či si najdete právního zástupce v Srbsku, nebo sem ještě plánujete cestu, můžete spolu s dalšími poškozenými podat trestní oznámení v Srbsku,” napsala cestovatelům Petra Feiková z českého zastupitelského úřadu v Srbsku.

Na druhou stranu české ministerstvo zahraničí přespávání na dálničních odpočívadlech v Srbsku nedoporučuje. A to dost důrazně. „Nocování v karavanu-přívěsu je povoleno pouze na vyhrazených místech (campingy). Vzhledem k vyskytnuvším se případům vloupání do automobilů během spánku cestujících a loupežným přepadením, se důrazně nedoporučuje přespání v autě odstaveném na odpočívadle či jinde, ani zastavení na (zpravidla neosvětlených) odpočívadlech bez čerpacích stanic,” uvádí na svých webových stránkách. Celou kapitolu věnovanou Srbsku si můžete přečíst zde.