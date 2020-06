Povaha koronaviru se nezměnila, reaguje WHO na polemiku ohledně údajného slábnutí viru

Ženeva Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) neexistuje důkaz, že by koronavirus ztrácel na síle, jak tvrdí někteří italští lékaři. Nezměnila se ani přenosnost, ani závažnost nákazy, řekla v pondělí podle agentury Reuters na brífinku v Ženevě šéfka oddělení WHO pro nové nemoci Maria van Kerkhoveová.

„Pokud jde o přenosnost, ta se nezměnila, pokud jde o závažnost, ta se nezměnila,“ řekla Van Kerkhoveová. „Důležité je, aby byla přijímána opatření v zájmu redukce a potlačení přenosu,“ dodala expertka.

Koronavirus v Itálii již klinicky neexistuje, tvrdí doktor a poukazuje na nové vzorky. Matete lidi, vzkazuje stát Italský lékař Alberto Zangrillo, který je šéfem milánské nemocnice San Raffaele, rozpoutal polemiku tvrzením, že koronavirus ztrácí na síle a usmrcuje čím dál méně. Někteří experti podle něj vyvolávají nadměrné obavy ohledně vyhlídek na druhou vlnu epidemie a že politici musejí zohlednit novou situaci. Státní tajemnice italského ministerstva zdravotnictví Sandra Zampaová ale upozornila, že tvrzení o zmizení viru zatím nebylo podloženo vědeckými důkazy. Tento postoj v pondělí za WHO podpořil i hlavní krizový expert organizace Michael Ryan. „Měli bychom se mít nanejvýš na pozoru, abychom nevyvolávali pocit, že vir se najednou sám od sebe rozhodl být méně patogenní. Tak to vůbec není,“ zdůraznil Ryan. Koronavirus je podle Ryana nadále „virem zabijákem“, který každý den připravuje o život tisícovky lidí. Dojem, že koronavirová nákaza zeslábla, vysvětluje WHO i tím, že lidé jsou viru méně často vystaveni. Virus se podle Ryana zdá být slabší, ale mohlo by to být podle něj způsobeno tím, že už ho lépe známe a víme, jak se chová.