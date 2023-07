Je tu chaos, píší Češi ze Sicílie. Oheň viděli z autobusu, z letiště jeli hodiny

„Přiletěli jsme včera do Trapani (město na západním pobřeží Sicílie, pozn. red.), i když původně jsme měli let naplánovaný do Katánie. Tam jsme se nakonec dostali autobusem, cesta trvala asi pět hodin. Kolem Palerma jsme viděli rozsáhlé požáry, na silnici byly velké kolony,“ popsala pro iDNES.cz svou cestu na dovolenou česká turistka Renata Šlichtová. O změně letiště se dozvěděla pouhý den před odletem.

Dny volna tráví v oblíbeném turistickém letovisku Giardini Naxos asi dvacet kilometrů severně od Katánie. „Dnes je situace klidnější, včera foukal silný vítr, který požár rozdmýchával,“ dodala Šlichtová.

Problém mají i turisté, kteří chtějí ostrov opustit. Plameny v úterý zachvátily letiště v Palermu, které na několik hodin přerušilo provoz. Nadále nefunguje ani letecký uzel v Katánii.

„Chaos, spousta lidí, horko. A špatná informovanost. Odletěla jsem ze sicilské Katánie na Maltu, let mi kvůli situaci pořád posouvali a odletěla jsem s tříhodinovým zpožděním. Do terminálu pouštěli jen lidi na dané lety, zbytek čekal venku,“ popsala situaci na Sicílii Lucie Poláchová.

Výpadky proudu i vody

Sicílie je v plamenech od úterý, kdy oheň u Katánie zasáhl borový les a vynutil si evakuaci kempu. Záchranáři nasadili letadla Canadair určená k hašení. Požáry v Palermu se naopak dostávají pod kontrolu a lidé se vracejí do svých domovů, uvedl podle serveru La Repubblica palermský starosta Roberto Lagalla.

Palermo se ve středu potýká s výpadky proudu v celých čtvrtích. Elektrické rozvodny a kabely poškodila vedra, píše La Repubblica. Některé okrajové části města jsou také bez vody a nad Palermem je kouř. Na předměstí sicilské metropole shořelo mnoho domů a aut, píše italská verze televize Sky.

Požáry na Sicílii zasáhly několik historicky významných lokalit. Mimo jiné plameny zničily budovu občerstvení, ploty a několik budov pro správu archeologického parku v Segestě na severozápadě ostrova, píše Sky. Shořel i komplex Vignagrande z roku 1860 u Katánie, píše La Repubblica.

Na český honorární konzulát v Palermu se v úterý obrátilo asi deset českých občanů. Někteří jsou vyplašení a mají větší obavy než místní obyvatelé, kteří převážně zůstávají v klidu, řekla asistentka konzula. Podle jejích slov konzulát nemá přesné údaje o tom, kolik českých občanů se v oblasti nachází.

Teploty na Sicílii ve středu klesly a pohybují se okolo 30 stupňů Celsia, v posledních dnech se rtuť teploměru pohybovala kolem 40 stupňů.