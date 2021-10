Na místě stále zasahuje přes 150 hasičů a pátrají v sutinách po přeživších. Počet obětí podle úřadů může ještě narůstat.

V dolní části budovy byly kanceláře, od sedmého do 11. patra sloužil dům k rezidenčnímu bydlení. Právě v těchto patrech záchranáři očekávají nález dalších obětí. Záchranné práce komplikuje stáří budovy, je z roku 1981, a sutiny, jež brání v přístupu do některých částí budovy.

„Uprostřed noci mě probudila mohutná exploze a pak jsem uviděl dům v plamenech,“ řekl jeden ze svědků.

Na místo neštěstí okamžitě přijel starosta města Čchen Čch’-maj a ministr vnitra.

A building fire in southern Taiwan's Kaohsiung early Thursday has left at least nine people at the scene without vital signs and another 44 in hospital, according to fire officials, who predicted that casualties could rise further.https://t.co/0FBfwSlGS6