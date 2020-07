‚Transparentní a svobodné.‘ Referendum v Rusku pomohli legitimovat evropští přátelé Kremlu

Legitimizovat hlasování o změnách v Ústavě pomohli Kremlu jeho zahraniční příznivci – ultrapravicoví politici a aktivisté z Evropy.

„Není to monitorovací mise, tady jsme experti a počítá se s tím, že třeba o svých poznatcích napíšu článek. To zrovna dělám,“ říká pro Lidovky.cz švédský novinář a bývalý politik českého původu Vavřinec Suk. Byl jedním z asi čtyřiceti zahraničních „pozorovatelů“ referenda o změnách ruské ústavy, které mimo jiné posílily pravomoci ruského prezidenta a otevřely mu cestu k vládnutí až do roku 2036.



Za změny hlasovalo 77,9 procenta účastníků referenda, 21,3 procenta bylo proti. Volební komise nejprve oznámila účast 65 procent a když se začalo přetřásat, že je to těsně kolem poloviny všech voličů, cifru upravila na 68 procent.

Divadlo pro národ

Ruská organizace Golos, která se věnuje monitoringu voleb, označila referendum za PR akci snažící se vytvořit dojem svobodné vůle voličů, kde manipulace a podvody přesáhly jakoukoli představitelnou míru. „Toto bezprecedentní hlasování se dostane do historie země jako příklad atentátu na suverenitu národa,“ píše Golos v prohlášení.

Golos zaznamenal kolem dvou tisíc volebních prohřešků, další registrovali místní pozorovatelé. Za „nejvíce zfalšované volby v ruských dějinách“ označil ústavní referendum fyzik Sergej Špilkin, který se zabývá odhalováním manipulací statistickými metodami.

„Volby byly transparentní a splňují mezinárodní kritéria,“ říká Suk, nedostatky kromě příliš průzračných uren ukazujících zaškrtnuté lístky prý neviděl. Ve stejném duchu se vyjadřovali i další členové výpravy. „Můžeme se v Rusku poučit pro příští volby do Bundestagu i regionálních parlamentů,“ řekl prvnímu kanálu ruské televize berlínský zastupitel za Alternativu pro Německo (AfD) Norbert Lindemann. Ani u nikoho dalšího ze skupiny se serveru Lidovky.cz nepodařilo dohledat k referendu kritický komentář.

Protože ruské zákony u hlasování o ústavě nepředpokládají přítomnost zahraničních pozorovatelů, mise se zavedenou metodikou, jako má Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), tentokrát nic nemonitoruje. Na pozvání Občanské komory Ruské federace ale přijela skupina Evropanů, vesměs členů krajně pravicových nacionalistických stran či podobně naladěných novinářů a aktivistů.

Byl mezi nimi třeba Paolo Grimoldi z italské Ligy, který na podzim 2014 inicioval vznikl skupiny přátel Vladimira Putina v italském parlamentu, nebo poslanec Bundestagu za AfD Stefan Keuter, který se podle magazínu Stern proslavil posíláním obrázků s Adolfem Hitlerem…

Ruské úřady tyto pozorovatele nazývají „experty“ a jejich úkolem je hlasování „kvalifikovaně zhodnotit.“ Na rozdíl od pozorovatelů OBSE, kteří sbírají data o volebním procesu na předem dané elektronické formuláře a mají zakázáno se o svém pozorování s kýmkoli bavit před publikováním celkové zprávy, tady je to přesně naopak. Čím víc toho „experti“ řeknou do domácích médií, tím lépe a celý volební proces tak pomáhají legitimizovat.

Kupte si letenku, ostatní platíme

„Jde o falešné pozorování, o imitaci. Je to turistická skupina, kterou vozí, krmí a ubytovávají, není jasné na čí účet. Financování se tají,“ řekl ruské redakci BBC Grigorij Mělkoňjanc z organizace Golos.

Český expert Vavřinec Suk musel, jak říká, sám požádat o možnost být u voleb. „Koupil jsem si letenku a ruská strana, Občanská komora platí ubytování a dopravu během pobytu,“ říká Suk. V minulosti už tímto způsobem volby v Rusku pozoroval a byl také v Sýrii na území ruského spojence, syrského režimu Bašára Asada. Jeho aktivit si všiml i vlivný americký deník New York Times (NYT), podle něhož publikoval ke Kremlu přátelské materiály.

Sedmačtyřicetiletý Suk přišel do Švédska v roce 1980 a v minulosti působil v krajně pravicové straně Národní demokraté, která vznikla v roce 2001 odštěpením radikálního křídla od nacionalistických Švédských demokratů a v roce 2014 se rozpadla. Dnes edituje list Nya Tider, který NYT zmiňují jako jeden ze švédských titulů, které jdou na ruku Rusku i evropské radikální pravicové scéně. „Ten článek je plný nesmyslů,“ reaguje Suk.