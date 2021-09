Přemalovává značky z kilometrů na míle. Je to součást naší kultury, říká britský aktivista s českými kořeny

Lidovky.cz: Proč jste založil A.R.M.?

A.R.M. jsem založil v době, kdy britská vláda plánovala utratit miliardu liber (asi 30 miliard korun) za to, že předělá všech 2,5 milionu dopravních značek v Británii z mílí, yardů a stop na kilometry a metry (v roce 2001 - pozn. red.). Zákon zní jasně. Britské značky musí udávat vzdálenosti pouze v mílích, yardech, stopách a palcích. Některé samosprávy ale začaly instalovat značky v kilometrech namísto mil, což bylo nezákonné. Dělaly to předtím, než k tomu prošla jakákoli legislativa. Tak jsme tyto nelegální značky začali likvidovat, nebo je přemalovávat na míle a yardy.

Přemalovaná britská značka.

Lidovky.cz: Je pro A.R.M. vítězstvím také nedávno oznámený návrat k librám a uncím?

Naším největším vítězstvím byl únor 2006, kdy v televizním pořadu Question Time ministr dopravy Alistair Darling oznámil, že vláda opustila plán nahradit míle na našich dopravních značkách kilometry. Ale nejnovější zprávy o librách a uncích jsou samozřejmě vítané, protože imperiální jednotky jsou v Británii stále velmi populární: pinty (u piva), výška ve stopách a palcích namísto centimetrů, váha v kamenech (v librách u batolat), pizzy na palce a tak dále. Hodně řezníků stále prodává maso v librách (oficiálně to stále mohou dělat pouze po boku gramů a kilogramů - pozn. red.).

Lidovky.cz: Jak moc myslíte, že to změní každodenní život v Británii? Zásadně asi ne, ale očekávám postupný návrat trhů i obchodů k librám a uncím, podobně jako se to děje s mílemi a yardy. Uvědomte si, že imperiální jednotky jsou součástí naší kultury a jazyka. To byl další důvod pro náš boj. Ztráceli jsme jako členové Evropské unie kus své identity - a to říkám jako někdo, kdo je částečně Čech. Má matka byla Schlicková - jsem přímý potomek Schlicků, kteří razili jáchymovský tolar a také Jáchyma Ondřeje Šlika, který má desku na Staroměstském náměstí.



Lidovky.cz: Jakou aktivitu plánuje A.R.M. do budoucna?

Teď v srpnu jsme přemalovali několik značek pro chodce v jižním Shropshiru (hrabství západně od Birminghamu - pozn. red.) a během podzimu se chceme vrhnout na Liverpool.