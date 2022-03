OBRAZEM: Na hranice proudí tisíce uprchlíků před válkou. Takhle to vypadá na ostře sledované čáře v Přemyšli

Polsko-ukrajinská hranice je místem, kde se v posledních dnech vinou ruské invaze na Ukrajinu protínají osudy lidí, kteří by se jinak nikdy nepotkali. Přicházejí tisíce uprchlíků před válkou a také stovky dobrovolníků, kteří se jim už na hranici či kousek od ní snaží pomoci a pokoušejí se dostat je co nejdříve do jejich nových dočasných domovů. Pak jsou tam mladí muži, kteří nastupují do prázdných autobusů, které těsně před tím opustili uprchlíci. Jedou s nimi na opačnou stranu. Na Ukrajinu. Do války.