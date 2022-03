Reportáž

Obce západní části Ukrajiny se během invaze staly přestupní stanicí pro tisíce válečných uprchlíků, kteří se zde zdrží jeden nebo dva dny a snaží se odsud dostat do bezpečí do Polska, Maďarska nebo na Slovensko či do Česka. Oblast ale zároveň slouží jako jakási čekárna pro ty, kdo tu chtějí jen vyčkat na moment, až se boje v jejich městě uklidní.