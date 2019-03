Při nehodě trajektu v Iráku zahynulo nejméně 66 lidí, zejména žen a dětí

Na 20. března připadá Světový den štěstí. A tak vám přinášíme pár tipů na to, jak si do svého života nějaké to štěstíčko přivolat. Žádné talismany, čtyřlístky nebo zaručené rituály. Hlavní podmínkou stálého štěstí je naše vnitřní vyrovnanost. Jak jí dosáhnout, nám poradí už stovky let staré jógové spisy.