Letadlo se rozpadne ve vzduchu, řekl Prigožin nějaký čas před svou nehodou

Ruské úřady uvedly, že Prigožin byl spolu s devíti dalšími lidmi v soukromém letadle, které se ve středu zřítilo severozápadně od Moskvy. Nikdo nepřežil. Prigožinovu smrt v neděli s odvoláním na testy DNA potvrdili ruští vyšetřovatelé.

Letadlo se zřítilo přesně dva měsíce poté, co Prigožin vedl neúspěšnou vzpouru proti armádnímu velení. Kreml jako „absolutní lež“ popřel tvrzení Západu, že Prigožin byl zabit na příkaz z Kremlu.

Rusko ještě oficiálně neoznámilo, co bylo příčinou katastrofy. Spekuluje se o sestřelení raketou či výbušninou na palubě či pod křídlem. To se při explozi ulomilo a zapříčinilo napřed pozvolný, ale nakonec rychlý pád. Lidi na palubě mohli do zřícení být ještě při vědomí a tedy si uvědomovat i to, že je čeká skoro jistá smrt.

V klipu, který pochází z rozhovoru s ruským vojenským blogerem Semjonem Pegovem a původně zveřejněn 29. dubna, Prigožin řekl, že Rusko je na pokraji katastrofy, protože vedení resortu obrany postupně vyhazuje lidi, kteří mluví pravdu a odmítají podlézat nadřízeným.

„Dnes jsme dosáhli bodu varu,“ řekl Prigožin v klipu zveřejněném na kanálu Grey Zone, který patří žoldnéřské Wagnerově skupině. „Proč mluvím tak upřímně? Protože nemám právo (lhát) lidem, kteří budou žít v této zemi. Teď se jim lže. Raději mě zabijte,“ dodal. „Ale nebudu lhát, musím upřímně říci, že Rusko je na pokraji katastrofy. A pokud se dnes tyto šroubky neseřídí, pak se letadlo ve vzduchu rozpadne,“ prohlásil.

Spekuluje se i o tom, že Prigožin přežil

Během několika hodin se objevily stovky reakcí. „Ale věděl,“ napsal v první reakci jeden z uživatelů.

Některé příspěvky spekulovaly, že Prigožin zůstal naživu. „Brzy vyskočí z tabatěrky a přiměje čerty mluvit,“ předpověděl jeden. Další uvedl, že by bylo skvělé, kdyby Prigožin a generál Sergej Surovikin, odvolaný z funkce velitele ruského letectva v den pádu Prigožinova letadla, „se vyvalovali na Jamajce, popíjeli koktejly a hulili obrovský jointy“.

Některé příspěvky ukazovaly prstem na Kreml. Jeden z komentátorů tvrdil, že havárie byla dílem prezidenta Vladimira Putina: „Abyste to nepochopili, musíte být améba,“ napsal.

Některé příspěvky obviňovaly Francii, jiné Ukrajinu. Podle jednoho příspěvku Prigožina zabili Ukrajinci na rozkaz amerických tajných služeb a Anglosasů. „Je pro nás nevýhodné ztratit takového hrdinu,“ tvrdil, na což kdosi odpověděl třemi plačícími a smějícími se smajlíky.