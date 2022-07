Exkurze do zákulisí ukrajinské politiky: střet Zelenského s Porošenkem, debaty o diktatuře i „padání hlav“ prominentů

Lidovky.cz: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval parlament, aby pracoval bez přestávky na přípravě členství země v EU. Předseda Nejvyšší rady Ruslan Stefančuk prohlásil, že některé zákony, například mediální nebo o národnostních menšinách, čeká tvrdá diskuse. Je Ukrajina připravena během ruské agrese provádět náročné reformy?

Nejvyšší rada se nezastavila od začátku války prakticky ani na jeden den. Všechna rozhodnutí a návrhy zákonů, na kterých záleží perspektiva připojení Ukrajiny k Evropské unii, budou co nejdříve schváleny.

Jako aktuální příklad může posloužit schválení Istanbulské úmluvy ukrajinským parlamentem těsně před rozhodnutím Evropské komise, že poskytne Ukrajině kandidátský status. Je zřejmé, že to byla podmínka Bruselu. A nehledě na to, že v Nejvyšší radě nebyl v této otázce konsenzus, úmluva byla schválena.

Maxim Jali.

Za podmínek regulérní války se prakticky všechna rozhodnutí v ukrajinském parlamentu schvalují absolutní, často dokonce ústavní většinou. Parlamentní klub Zelenského strany Sluha lidu se stabilizoval a nepotřebuje se opírat o hlasy jiných klubů či poslanců ke schválení důležitých zákonů.

Například zmíněný mediální zákon už v parlamentu byl, ale tvrdě ho kritizovala opozice a veřejnost, protože obsahuje normy podstatně omezující svobodu projevu. Prezidentský úřad se bude snažit prosadit tento důležitý zákon. Bez ostrých sporů se to ale neobejde. To samé platí i o zákonu o národních menšinách.

Lidovky.cz: Poslední dobou Ukrajinu tvrdě kritizuje americká republikánská kongresmanka Victoria Spartzová. Šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka obvinila, že „vytváří diktaturu během války“. Co si o tom myslíte?

Podobná prohlášení a obvinění vůči šéfovi prezidentského úřadu zaznívají od prvního dne jeho jmenování do funkce. To je normou politického boje. Fakticky kongresmanka Spartzová v rozhovoru pro ukrajinský web Ukrajinska pravda sama přiznala, že s ní konzultovali ukrajinští politici.