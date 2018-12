Nová Merkelová. Kdo je žena, která se dostala do čela CDU?

Hamburk Jedni ji označují jako „Minimerkelovou“, jiní sáhnou kvůli jejímu dlouhému příjmení vděčně po zkratce „AKK“, doma v Sársku ji oslovují i neznámí lidé žoviálně jejím křestním jménem. Ani politicky není možné zařadit Annegret Krampovou-Karrenbauerovou, novou šéfku německých křesťanských demokratů, do nějakých pevných přihrádek.

Dokáže být liberální, pokud jde o migrační politiku, konzervativní, když odmítala manželství homosexuálů a vyjadřovala se kriticky k umělým potratům. Má ale i silné sociální cítění, které vychází z katolické sociální nauky, když například v minulosti bojovala za vyšší práva zaměstnanců.

Podobně široká byla i paleta veřejných úřadů, které 56letá politička v minulosti vedla. V malém Sársku byla ministryní práce, vnitra, kultury a nakonec i premiérkou.

Annegret Kramp-Karrenbauer.

Její politické „akcie“ začaly strmě stoupat od loňského března. Tehdy se jí podařilo překvapivě jasně obhájit prvenství ve volbách v Sársku. Nikdo jí tehdy příliš nevěřil, vždyť tam proti ní kandidoval enfant terrible německé levice Oscar Lafontaine. A sociální demokraté byli ještě v opojení z toho, že si zvolili do čela Martina Schulze. O něm se domnívali, že jim dokáže vyhrát podzimní celostátní volby. Hovořilo se tehdy o rozjetém „Schulzově vlaku“, který převálcuje všechno, co se mu postaví do cesty.



Jenomže do cesty se mu postavila „AKK“ a pomyslný vlak hned na první překážce vykolejil a odstartoval Schulzův politický pád. Právě skutečnost, že Krampová-Karrenbauerová dokázala opakovaně vyhrát volby, aniž by se od kancléřky a jejího kurzu výrazně distancovala, nakonec rozhodla o jejím dalším politickém vzestupu.

Vystudovaná politoložka a matka tří dětí loni po špatném výsledku CDU při celostátních volbách sama nabídla Merkelové, že je ochotná stát se generální tajemnicí strany. Mnozí v CDU to považovali za oběť, což jí vyneslo mnoho sympatií.

Když jí tehdy média začala označovat za korunní princeznu Merkelové, „AKK“ na to reagovala slovy: „Nikdy jsem se nehodila na to, hrát princezny, ani během karnevalu.“

Annegret Kramp-Karrenbauer, nová předsedkyně CDU.

K největším úkolům Krampové-Karrenbauerové bude patřit snaha získat zpět voliče, kteří v minulých letech odešli směrem k liberálům (FDP), případně k pravicové Alternativě pro Německo. První skupina proto, že CDU v koalici příliš ustupovala sociálním demokratům v ekonomických otázkách. Druhé skupině zase vadila migrační politika kancléřky. sch



Nová šéfka strany je ženou mnoha tváří