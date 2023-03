Obyčejné protesty nejsou možné. Buď bude revoluce, nebo nic, říká šéfredaktor ruského nezávislého webu

Pokud by v Rusku existovala nějaká politická síla, která by byla schopná organizovat protesty, mnozí by se k ní připojili. Nikdo nechce být tím prvním. Rizika případného projevu nesouhlasu jsou velmi vysoká, říKá Roman Dobrochotov (na snímku z léta 2021, kdy ruská policie provedla v jeho domě razii) | foto: CTK / AP / Alexander Zemlianichenko