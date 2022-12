Protesty teokraty neobměkčily. Zrušení mravnostní policie v Íránu by nic neznamenalo, pravidla by hlídali jiní

„Mravnostní policie momentálně zrušena nebyla. Žádné konkrétní kroky státní orgány zatím nepodstoupily, šlo spíše o dezinterpretaci,“ řekl serveru Lidovky.cz o současném dění v Íránu odborník na tuto zemi Matouš Horčička z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Reagoval tak na zprávu íránské agentury ISNA, že generální prokurátor Mohammad Džafar Montazerí promluvil o konci mravnostní policie na sobotním náboženském setkání ve městě Kom.

Podobně jako Horčička se vyjádřil i bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity Josef Kraus specializující se na Blízký a Střední východ. „Informace je nyní taková, že by se mělo řešit zrušení – ne že k němu došlo či určitě dojde. Bude to trvat, ale dovedu si představit, že jako úlitba davu se tak klidně stane,“ řekl Kraus serveru Lidovky.cz.

Narážel tak na nepokoje v zemi a tlak na mravnostní policii. Ten začal po zatčení Mahsu Amíníové za porušení pravidel oblékání a její následné smrti ve vazbě kvůli údajné policejní brutalitě.

Protestům chybí silný vůdce

Íránci proto v polovině září vyšli do ulic. Režim začal protesty brutálně potlačovat, což si dle tamní lidskoprávní organizace Iran Human Rights vyžádalo až 450 obětí. Nepokoje trvají dodnes a demonstranty ve středu podpořil například i íránský exprezident Mohammad Chátamí.

„Napříč Íránem byla poslední dny generální stávka, při které zavřela většina obchodů. Údajně se připojilo i pár petrochemických podniků a rafinerií. Z pohledu stávek jde o bezprecedentní záležitost,“ řekl Horčička.

Podle Krause však mají nynější protesty na emocionální bázi bez jasného vůdce ze své podstaty tendenci postupně vychladnout. „Na druhou stranu v některých částech země jsou pořád značně násilné, řeč může být o Kurdistánu či Balúčistánu,“ uvedl analytik.

Případné budoucí zrušení mravnostní policie by přitom dle něj neznamenalo, že její agenda už nebude vymáhána. „Došlo by pravděpodobně pouze k reorganizaci, kdy část úkolů převezmou dobrovolníci, milice Basídž a také standardní policie,“ řekl Kraus. S tím, že vynucování náboženského práva na veřejnosti je základním stavebním kamenem politického zřízení v Íránu a v nějaké formě určitě potrvá, dokud se udrží stávající režim.

S tím souhlasí i Horčička. „Zrušení útvaru by mohlo vést k menší míře represí, ale pořád by existovala policie jako taková, jež by vynucovala zákony, které jsou ze své podstaty diskriminační a represivní. Klíčová je v tomto ohledu změna zákonů, nikoli existence mravnostní policie, která je vymáhá,“ řekl odborník z AMO.

Emancipace Íránek je daleko

Kraus k tomu doplnil, že ke zlepšení situace bude potřeba právě to, aby došlo k novému nastavení pravidel a způsobů jejich vynucování. Podle něj je právě v tomto ohledu nejviditelnější touha po změně ze strany demonstrantů.

To, zda nakonec dění posledních měsíců povede ke zlepšení postavení žen v zemi, však stále zůstává otázkou. A jelikož stále nebyly oznámeny žádné právní úpravy, je dle Krause namístě spíše skepticismus.

„Postavení žen v Íránu je dnes problematické na celé řadě úrovní. Třeba při svědectví u soudu má slovo ženy menší váhu, nerovné podmínky jsou i u rozvodového či dědického řízení. Ve všech těchto oblastech by muselo dojít k zásadní systémové změně, aby práva byla narovnána. Tomu se bude stávající politický režim intenzivně bránit,“ uzavřel Kraus.