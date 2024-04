Takhle se mě dotýkal jen gynekolog. Fanynky PSG si stěžují na obtěžování

Po bouřlivém průvodu před začátkem utkání na Pařížany nepršely pouze údery policejních obušků, ale i příliš dotěrné osobní prohlídky. „Útok na jejich integritu“ komentovala Morelová pro francouzský deník L’Équipe.

Podle ní si je pořadatelé brali po malých skupinkách, aby jim prohledali zavazadla. „Během prohlídky jsem slyšela, jak dívka vedle mě říká: „Páni! Opatrně!“. Právě jí někdo oběma rukama chytil za prsa. O dvě vteřiny později to potkalo i mě. Pak mi paní, která mě prohledávala, přejela rukou mezi stehny, od hýždí k rozkroku. Pak si mě otočila, aby udělala totéž v opačném směru. Takhle se mě nikdo kromě gynekoložky nedotýkal,“ uvedla Morelová.

Po zážitku byla kompletně ochromená. Sama je předsedkyní sdružení, které proti podobnému chování bojuje. V té chvíli ale nechápala co se děje. „Není to normální, na genitálie se přece nesahá. Je to útok na mou integritu,“ řekla k samotnému obtěžování.

Nebyla ale jediná, kdo něco podobného zažil, svěřilo se jí mnoho dalších dívek. Jednu prý chytili za prsa, druhou za hýždě. „Jednou jsem o tom na stadionu mluvila s delegátem ANS (Národní asociace fanoušků), který měl podobné zkušenosti. Dokonce viděl ženu, kterou prohledával muž, což je v rozporu s předpisy UEFA.“ Podle delegáta se podobné věci děly i v Lisabonu a Miláně, kde předtím navštívil zápasy.

Podle Morelové jsou tímto násilím nejvíce ohroženy ženy. Důvod je ale zvláštní. Koluje prý totiž legenda, která říká, že ženy pronášejí pyrotechniku na stadion v genitáliích. Což ale podle ní nikoho neopravňuje k takovému chování.

„Ve Francii jsem nic takového dřív nezažila. UEFA má jasné postupy na prohlídky, ale tady byly porušeny,“ řekla Morelová.

Jak vlastně ale proti něčemu takovému bojovat? „Kromě hlášení pro FSE (Evropská asociace fotbalových fanoušků) se můžou ženy anonymně hlásit i k Her Game Too. Samotná UEFA nic takového nenabízí. Hlavně se nesmíme bát, přinášet svědectví, povzbuzovat lidi, aby se ozvali, i když je to složité. Všichni, kdo si něčím takovým prošli, jsou velmi zranitelní,“ myslí si.