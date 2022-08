„Z tohohle nemůže vzejít ani zrnko rýže. Za pár dní bude mrtvé i to vedlejší pole, svírá se mi z toho žaludek,“ uvedl pro list The Washington Post Rizzotti. Muž představuje už sedmou generaci, která v oblasti Vespolate pěstuje rýži arborio vhodnou do rizota. Ani zdaleka není jediný.