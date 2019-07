Půjdou Italové znovu k volbám? Koalicí zmítá krize kvůli penězům z Ruska

ŘÍM/PRAHA Vládní koalice v Itálii prožívá jedny z nejtěžších dnů: krajně pravicová Liga čelí vážným podezřením z nelegálního financování z ruských zdrojů a s koaličním partnerem, populistickým Hnutím pěti hvězd, se sváří nejen kvůli větší autonomii bohatých severních regionů.

Na to, že dny současné italské vlády jsou sečteny, to vypadalo od zformování kabinetu v červnu 2018 již několikrát – nikdy však nebyla pravděpodobnost nových voleb v Itálii tak vysoká jako právě teď.

Horkou půdu vyvolává souběh několika sporných témat a také aktuální volební preference. Ty vysoce favorizují krajně pravicovou Ligu (Lega) vedenou mediálně viditelným místopředsedou vlády a ministrem vnitra Matteem Salvinim. Podle posledního průzkumu zveřejněného minulý víkend by nyní Liga brala 36 procent hlasů. Zato vítěze loňských voleb, populistické Hnutí pěti hvězd (M5S), teď podporuje jen 17 procent voličů. Parlamentní volby v březnu 2018 přitom dopadly právě opačně a M5S má téměř dvojnásobek poslanců než Liga. Podle spekulací italských médií Salvini nyní čelí tlaku zevnitř strany, aby koaliční spolupráci ukončil a vyvolal nové volby, v nichž by Liga zřejmě vyhrála.

Nechte nám víc peněz, nebo...

První dělicí linii mezi Ligou a M5S tvoří spor o zvýšení autonomie pro bohaté severní regiony Lombardie a Benátsko (Veneto), kde má dlouhodobě většinovou podporu Liga. To by mimo jiné znamenalo, že oblasti by ze svých daňových příjmů odváděly méně peněz do státního rozpočtu. A plán má nyní v rámci Ligy podporu na celostátní úrovni. „Osud vlády závisí na tom, zda reforma autonomie projde,“ prohlásil Salvini v pondělí.

Ačkoli jeho strana deklarovala, že posílená autonomie neznamená snahu odtrhnout se od Itálie, M5S se plán vůbec nezamlouvá. Důsledky pro vnitřní přerozdělování v rámci Itálie by totiž byly výrazné a na podporu chudších oblastí v jižní a střední části země včetně Sicílie a Sardinie (tedy regionů, kde má M5S hlavní voličskou základnu) by v italském rozpočtu zbylo mnohem méně peněz.

Druhým vleklým sporem je otázka výstavby vysokorychlostní železniční trati mezi Turínem a francouzským Lyonem. Tento nákladný infrastrukturní projekt zvaný TAV (Treno Alta Velocitá, v překladu vysokorychlostní vlak), který je významný zejména pro severní část země, dlouhodobě podporuje Liga, zatímco M5S je opět oproti.

Italům se nedávno podařilo vyjednat zvýšení příspěvku na projekt TAV z fondů Evropské unie na 55 procent z původních čtyřiceti a je pravděpodobné, že financování posílí i francouzská strana. To přimělo ke změně názoru italského premiéra Giuseppe Conteho (bez stranické příslušnosti), který původně byl proti projektu, nyní se však postavil na stranu Salviniho. „Ve světle pozitivního posunu na straně EU a Francie je nyní jasné, že kdybychom blokovali TAV, stálo by nás to více než samotná výstavba,“ řekl v úterý Conte.

Ve stínu Moskvy

Zdánlivě výhodnou pozici šéfa Ligy Salviniho však podráží vážné podezření z toho, že jeho strana získala loni na podzim nelegálním způsobem peníze z Ruska a mohla je použít na financování kampaně před květnovými volbami do Evropského parlamentu, v nichž drtivě zvítězila.

Základem „nestandardních“ styků mezi Ligou a Rusy je schůzka, která proběhla 18. října 2018 v moskevském hotelu Metropol. Za italskou stranu se jí zúčastnil mimo jiné Gianluca Savoini, blízký pobočník Salviniho a dlouhodobý propagátor bližších vztahů mezi Itálií a Ruskem.

Italská a ruská delegace jednaly v Moskvě zejména o podezřelém prodeji ruské ropy italské společnosti Eni. Obchod v objemu přibližně 1,5 miliardy dolarů (asi 34 miliard korun) měl podle účastníků schůzky proběhnout skrze prostředníky, kteří by poskytli slevu v hodnotě 65 milionů dolarů (téměř 1,5 miliardy korun). A panuje podezření, že tato „sleva“ měla přes další prostředníky skončit v pokladně Ligy.

Audiozáznam z podivné schůzky zveřejnil počátkem roku server BuzzFeed a nahrávka obsahuje třaskavé pasáže. „Naši šéfové to vymysleli jednoduše,“ říká například jeden z italských účastníků schůzky a dodává: „Sleva 250 tisíc (tun – pozn. red.) měsíčně, to znamená, že budeme moci pohodlně vést kampaň.“

Účastníci schůzky se několikrát ujišťovali, že „vše musí zůstat v tajnosti“, a vícekrát zazněl zájem o „co nejlepší vztahy mezi Ruskem a Itálií“.

Záležitost začalo vyšetřovat státní zastupitelství v Miláně. Salvini dlouhodobě zastává v rámci EU proruské postoje, například se vyslovil pro zrušení protiruských sankcí. Panuje proto podezření, že tato pozice je protislužbou za ruské finance pro Ligu.

Na téma podezřelých styků Ligy s Rusy vypovídal ve středu před italským Senátem premiér Conte, který se za Salviniho stranu a její členy vlády postavil. Salvini už dříve jakékoli nezákonné jednání popřel, na slyšení se nedostavil a rozlítil tak své koaliční partnery z M5S, jejíž téměř všichni senátoři před Conteho řečí opustili sál. Šéf senátorů za M5S Stefano Patuanelli ale popřel, že by jejich protestní akce ohrozila budoucnost koaliční vlády.