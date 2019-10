Putin hasil požáry, u Moskvy hasiči v boji s ohněm vítězí

MOSKVA Počet požárů i plocha lesů napadených ohněm se v okolí Moskvy postupně snižuje. Podle dnešní informace ruských záchranářů situaci kolem metropole sice dál komplikuje hustý dým a selhávající technika, ale stále větší počet požárů se daří omezit. S plameny v celé zemi zápolí skoro 166.000 lidí, jedním z nich byl dnes osobně i premiér země Vladimir Putin.

Podle ministerstva pro mimořádné situace v Rusku nyní plane 557 požárů na ploše více než 174.000 hektarů, z toho sedm desítek požárů je velkých. Do hašení se zapojilo více než 26.500 kusů techniky, včetně 42 letadel a vrtulníků. Od začátku sezony vzplálo více než 26.000 požárů, které postihly 766.000 hektarů.

Ruská ministryně zemědělství Jelena Skrynniková vyslyšela pondělního doporučení prezidenta Dmitrije Medveděva a zbavila úřadu šéfa moskevských státních lesů Sergeje Gordějčenka. O svůj úřady přišel proto, že během lesních požárů nepřerušil dovolenou. Stejné - zatím ovšem spíš jen mediální - kritice je dnes vystaven i mnohem vlivnější ruský politik, starosta ohněm sevřené Moskvy Jurij Lužkov.

Moskevský primátor se dnes vrátil z dovolené a do Kremlu spěchal referovat premiéru Putinovi, jaká opatření radnice v jeho nepřítomnosti přijala v boji s postupujícím ohněm. Už během Lužkovovy dovolené se v moskevských médiích a v internetových diskusích objevovala tvrdá kritika politika, který město v nejkritičtějších chvílích opustil a dal přednost odpočinku.

Ve čtvrtek chce v Moskvě opozice uspořádat demonstraci s požadavkem Lužkovova odstoupení.

Putin dnes při osobním setkání s Lužkovem moskevského starostu nekritizoval a jeho návrat z dovolené označil za "včasný". Z nejbližšího Putinova okolí ale do ruských médií pronikl názor, že vlivný primátor udělal politickou chybu. "Je samozřejmě dobře, že Jurij Michajlovič (Lužkov) začal plnit své povinnosti. Je ale škoda, že to neudělal dříve," řekl novinářům nejmenovaný zdroj z Kremlu. Dodal, že v nynější krizové situaci by vedení Moskvy mělo být na svých pracovních místech.

Dovolenou již dávno přerušili oba nejmocnější politikové Ruska Medveděv a Putin. Přesto průzkumy veřejného mínění ukazují na pokles jejich obliby: popularita šéfa státu Medveděva a předsedy vlády Putina podle průzkumů tří středisek klesla na historické minimum.

Podle agentury FOM od ledna důvěra v Medveděva klesla z 62 na 52 procent, k Putinovi z 69 na 61 procent. Podle vládního střediska VCIOM důvěra v prezidenta klesla ze 44 na 39 procent, v Putina z 53 na 47 procent. Podle nezávislého střediska Levada Medveděvovi nyní věří 38 procent dotázaných (namísto 39 procent) a Putinovi 44 (místo 48 procent).

Aby podpořil svou klesající popularitu, zapojil se dnes Vladimir Putin osobně do boje s lesními požáry. Agentura Interfax oznámila, že premiér vzlétl v kabině ruského hasičského obojživelného letounu Be-200 nad požáry zasažené okolí Rjazaně. Během půlhodinového letu ze svého místa druhého pilota řídil vypuštění dvanáctitunového vodního nákladu nad ohniskem požáru. Podle ruské agentury mířil premiér přesně.