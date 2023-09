Dalším v této řadě by mohl být severokorejský lídr Kim Čong-un, což by mohlo být výhodné pro obě strany: Rusko potřebuje nutně zbraně, aby mohlo pokračovat v okupaci Ukrajiny, izolovaná Severní Korea zase potravinovou pomoc a moderní technologie.

Již v dohledné době by se přitom mohli Putin a Kim sejít i osobně. Informaci přinesl list The New York Times s odvoláním na anonymní zdroje z prostředí americké vlády.