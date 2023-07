Nahý apoštol odplaty. Ruské elity pochybují o Putinovi, tvrdí šéf CIA

„Pro spoustu Rusů, kteří to sledovali a byli zvyklí na obraz Putina jako arbitra pořádku, vyvstala otázka, zda není císař nahý nebo alespoň proč mu trvá tak dlouho se obléci,“ popsal Burns reakci ruské populace na vzpouru Prigožina, přezdívaného „Putinův šéfkuchař“.

Podle něj pochod wagnerovců na Moskvu „ukázal významné slabiny v systému vybudovaném Putinem“. Po většinu z 36 hodin, kdy trvalo povstání, se ruské bezpečnostní služby, armáda a rozhodovací orgány zdály být bezradné. Rebelie podle Burnse byla nejpřímějším útokem na Rusko během Putinových třiadvaceti let u moci.

V návaznosti na akci wagnerovců začala ruská elita zpochybňovat navenek tak pevnou vládu šéfa Kremlu. „Vyvolalo to některé hlubší otázky o Putinově úsudku, o jeho relativní odtažitosti od událostí a dokonce o jeho nerozhodnosti,“ řekl Burns podle stanice NBC News ve svém vystoupení na Aspenském bezpečnostním fóru.

Ráno zrádce, pár dní později pozvání na čaj

Burnsovo hodnocení se shoduje s tím, ke kterému dospěl jeho britský kolega, šéf výzvědné služby MI6 Richard Moore, podle něhož Prigožinova vzpoura ukazuje na „hluboké trhliny“ uvnitř ruské elity. „Pokud se k vám po silnici blíží invazní armáda, znamená to, že došlo k rozkolu.“

„Bylo pozoruhodné vidět, jakým způsobem to Putin vyřešil a slabost, kterou to ukázalo,“ prohlásil Moore v Praze. „Prigožin začal na snídani jako zrádce. Během večeře mu bylo odpuštěno a pár dní později byl pozván na čaj,“ narážel Moore na zprávy, že Putin se s šéfem Wagnerovů sešel pět dní po vzpouře, i když předtím označil povstání za zradu a sliboval tvrdou odvetu.

Držte si ochutnavače, radí šéf CIA Prigožinovi

Prigožin po dohodě zprostředkované běloruským lídrem Alexandrem Lukašenkem odešel do Běloruska. Podle Burnse se nyní snaží Putin hrát o čas, zatímco přemýšlí, co s Prigožinem a jeho impériem. „Putin nenávidí, podle mé zkušenosti, jakýkoliv obraz, že reaguje přehnaně. Snaží se věci urovnat,“ řekl Burns.

Podle bývalého velvyslance v Moskvě se Putin pokusí od Prigožina odříznout, ale zachovat to, co má pro něj hodnotu. Tedy získat kontrolu nad wagnerovci, kteří jsou užitečným nástrojem pro geopolitické ambice Ruska na Blízkém východě a v Sýrii. List The Wall Street Journal krátce po vzpouře uvedl, že Rusko se usilovně snaží ovládnout Prigožinovo impérium, po žoldácích vyžaduje přísahu věrnosti.

Burns očekává, že se nakonec Putin pokusí Prigožina zlikvidovat. „Putin je vrchním apoštolem odplaty. Pokud bych byl Prigožin, nepropouštěl bych svého ochutnavače jídla.“

Šéf CIA připustil, že Američané o rebelii věděli v předstihu. Vzpoura podle něj představuje pro americké výzvědné služby příležitost „jaká se naskytne jednou za generaci“ pro rekrutování možných špionů v Rusku. Video CIA vyzývající Rusy ke kontaktování služby týden po zveřejnění dosáhlo sledovanosti 2,5 milionu.

Burns se vyjádřil i k probíhající ukrajinské protiofenzivě. Ukrajinské úsilí o osvobození okupovaného území podle něj bude náročné, ale on je na základě jemu dostupných informací optimistický ohledně jejich schopnosti dosáhnout průlomu. Zdůrazňuje, že i když Rusko postavilo značnou obranu, sužují jej výrazné „strukturální slabiny“ jako je slabá morálka, neschopní generálové a zmatek na nejvyšších úrovních politické i vojenské moci.