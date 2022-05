Putin je diktátor, čeká ho kriminál, psali zaměstnanci prokremelského webu. V televizi zase úřadovali hackeři

Protiválečný slogan si v pondělí mohli podle portálu BBC přečíst ruští uživatelé takzvaných chytrých televizorů, kteří chtěli sledovat přenos oslav Dne vítězství z Rudého náměstí v Moskvě. V seznamu kanálů na televizích se krátce změnily názvy jednotlivých programů, a to i u velkých stanic jako První kanál, Rossija-1 nebo NTV Plus. Místo jmen těchto kanálů se na obrazovkách objevil nápis: „Na vašich rukou je krev tisíců Ukrajinců a jejich stovek zavražděných dětí. Televize a úřady lžou. Ne válce.“

„Sdělení se objevilo i v záhlaví dětského vysílání,“ chtěl si operátorovi stěžovat jeden z rodičů v sibiřské Ťumeni. Brzy však zjistil, že stejné memorandum se objevilo v celé programové nabídce.

„Naši specialisté se urychleně postarali o nápravu tohoto problému, aby diváci mohli sledovat své oblíbené pořady co nejrychleji,“ omluvil se následně poskytovatel programů.

