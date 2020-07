Putinův kádr východ Ruska neuklidnil. Lidé volají po návratu zatčeného gubernátora

CHABAROVSK/PRAHA Odlehlý ruský Chabarovský kraj už dva týdny protestuje kvůli zatčení populárního gubernátora. Nástupce jmenovaný Putinem situaci ještě víc rozvířil.

„Nálada lidí se nedá měřit demonstracemi, ale jiným způsobem – přívětivými úsměvy. Prošel jsem se po ulicích a lidé se usmívají, jsou vstřícní,“ prohlásil Michail Degťarjov, kterého ruský prezident Vladimir Putin vyslal nahradit zatčeného gubernátora Chabarovského kraje Sergeje Furgala. Mnozí lidé mu však naopak vzkazují, aby si co nejrychleji spakoval kufry a odjel zpátky do 6000 kilometrů vzdálené Moskvy.

Nepokoje, které jsou kromě čečenské války dosud největší rebelií proti vládnutí Putina, vyvolalo před dvěma týdny náhlé zatčení gubernátora Furgala. Padesátiletého lékaře, který v minulosti podnikal, obvinili z podílu na dvou vraždách podnikatelů a jednoho pokusu o ni, všechny kauzy byly z let 2004 a 2005.

Policie patnáctileté prodlení odůvodnila tím, že chabarovští vyšetřovatelé prý Furgalovi potají předávali informace. To ale nijak nerozptýlilo podezření, že jde o snahu zlikvidovat ohnisko opozice proti Kremlu. Furgal totiž jako kandidát Liberálně-demokratické strany Ruska (LDPR) drtivě porazil před dvěma lety gubernátora z vládní strany Jednotné Rusko (JR) a o rok později jeho strana ovládla regionální parlament.

LDPR Vladimira Žirinovského sice má s liberalismem a demokracií společný jen název, strana vyznává agresivní nacionalismus a jejích 40 poslanců v dumě patří povětšinou mezi přitakávače Kremlu. Situace v Chabarovském kraji ale zřejmě zašla až příliš daleko. Furgala okamžitě po zatčení převezli do Moskvy a Putin využil prezidentského práva voleného lídra regionu odvolat. Žirinovskému pak zaručil, že i dočasný nástupce do voleb na podzim příštího roku bude z LDPR.

„Plivanec do tváře“

Jenže zatímco Žirinovského stranu Putinovo řešení uspokojilo, rebelující region náhradu nepřijal. Poslanci Degťarjovovi je 39 let, pochází z povolžské Samary a vystudoval kosmické inženýrství. Svoji politickou kariéru začal ve straně Jednotné Rusko a k LDPR přešel až později. Dnes patří k jejímu nejvyššímu vedení, současně je ale členem Putinovy kádrové rezervy asi 140 lidí určených do vysokých funkcí.

Už přílet Degťarjova provázel telefonát anonyma hrozící zaminováním chabarovského letiště. Nepřetržitě pak pokračují demonstrace v regionální metropoli a z okolních míst se sjíždějí protestní autokolony. Před budovou krajské administrativy se protestující zastávají Furgala, kterého nazývají „lidovým gubernátorem“. Jeho nahrazení Degťarjovem je podle nich „plivancem do tváře“. A pro Kreml znepokojivým momentem je volání po odchodu samotného Putina...

V sobotu, ještě před jmenováním Degťarjova, demonstrovalo v Chabarovsku až 50 tisíc lidí, to je téměř desetina obyvatel šestisettisícového města. Celý region je pak velmi specifický a rozlehlý, na území velkém jako Francie a Itálie dohromady tu žije jen něco přes milion lidí. Jde vesměs o potomky přistěhovalců včetně někdejších vyhnanců a vězňů, a to vytváří specifickou společenskou atmosféru. Do té dobře zapadl Furgal, slovy deníku Kommersant jako „místní politik, který ve volbách porazil Jednotné Rusko“.

Ruský premiér Michail Mišustin slíbil vyčlenit pro Chabarovský kraj 1,3 miliardy rublů (460 milionů korun) a Degťarjov přispěchal s prohlášením, že zlevní komunální platby za bydlení. Současně se odmítl s demonstrujícími jakkoli bavit a za původce protestů označil cizince, kteří se sem prý „sletěli“, aby „rozvířili“ situaci v regionu.