OSN zkusí přebít ruské veto. Ukrajinec radil Putinovi zabít se jako Hitler

Guterres dnes vystoupil jako jeden z prvních řečníků, jichž se do rozpravy přihlásilo více než 100. Jednání se proto podle agentury AFP pravděpodobně protáhne do úterý, ne-li až do středy.

„(Boje) zuří napříč celou zemí (Ukrajinou), ve vzduchu, na pevnině i na moři. Musí to ihned přestat. (...) Je to nepřijatelné,“ řekl Guterres. „Nyní mluví zbraně, ale cesta dialogu je vždy otevřená. Nikdy není příliš pozdě na to pustit se do vyjednávání (...) a všechny otázky vyřešit mírovou cestou,“ dodal.

Na mimořádné schůzi promluvil i ukrajinský velvyslanec u OSN Serhij Kyslycja, který kritizoval kremelský krok k aktivaci jaderného arzenálu. „Jestli se Putin chce zabít, nemusí použít nukleární arzenál. Může to udělat ve svém bunkru jako ten týpek v pětačtyřicátým,“ řekl.

Mimořádnou schůzi Valného shromáždění svolala v neděli Rada bezpečnosti OSN, které se nepodařilo ke konfliktu přijmout rezoluci kvůli ruskému vetu. Jednání orgánu, v němž zasedají delegace 193 států, bylo podobným způsobem svoláno jen desetkrát od roku 1950.

Rusko může jako jeden z pěti stálých členů RB OSN vetovat jakýkoli návrh rezoluce, rozhodnutí uspořádat mimořádné jednání Valného shromáždění je však otázka procedurální, na kterou se toto právo stálých členů nevztahuje.

Svolání mimořádného jednání Valného shromáždění umožňuje rezoluce z roku 1950, podle níž může rada kvůli neshodám mezi svými stálými členy v situaci ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti svěřit věc Valnému shromáždění.

V takovém případě má pak Valné shromáždění možnost doporučit kolektivní opatření, a to včetně použití ozbrojených sil. Jeho rozhodnutí není závazné, podle pozorovatelů má však výraznou diplomatickou váhu.

Návrh usnesení Valného shromáždění ke konfliktu na Ukrajině daly dohromady evropské země a podle jeho předběžného znění ostře odsuzuje ruskou agresi.

Samotný text rezoluce se však bude zřejmě ještě vyvíjet. Podle AFP někteří diplomaté chtějí, aby bylo znění dokumentu vůči Rusku co nejpřísnější, jiní však prosazují umírněnější verzi, která by získala co nejširší podporu.

Proti ruské invazi vystoupí kromě západních zemí zřejmě také řada afrických a jihoamerických států.