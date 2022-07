Rakousko ruší karanténu na covid. Nakažených bude hodně, ohrozilo by to prý život v zemi

Rakousko v úterý oznámilo, že počínaje 1. srpnem zruší karanténu v souvislosti s nemocí covid-19.

Novinka bude znamenat, že pokud se u někoho objeví pozitivní výsledek testu, nemusí zůstat doma, jestliže se necítí zle nebo vykazuje pouze mírné příznaky onemocnění. Zároveň však dotyčný musí počítat s určitými omezeními, například povinností nosit respirátor ve vnitřních prostorách a dodržovat dvoumetrový rozestup od ostatních. Totéž platí i pro případ, že bude chtít jít do restaurace.

V Česku skončila karanténa již v únoru V Česku byla karanténa v souvislosti s nemocí covid-19 zrušena již 19. února letošního roku. Od té doby platí, že ani v případě rizikového kontaktu nemusí nikdo zůstávat doma.

Naopak izolace byla prodloužena z pěti dní na sedm , což odpovídá době, kdy zůstávají lidé obvykle doma s běžnými onemocněními dýchací soustavy. Do ní se musí odebrat každý, komu vyšel pozitivní test na covid-19.

, což odpovídá době, kdy zůstávají lidé obvykle doma s běžnými onemocněními dýchací soustavy. Do ní se musí odebrat každý, komu vyšel pozitivní test na covid-19. Povinná izolace u lidí bez příznaků nákazy končí automaticky po sedmi dnech. Nakažení s příznaky ji smí ukončit nejdřív dva dny po jejich odeznění.

Nakažení s příznaky ji smí ukončit nejdřív dva dny po jejich odeznění. Za potvrzenou nákazu je považován pozitivní PCR test či antigenní test provedený zdravotníkem u lidí s příznaky.

S pozitivním testem ovšem nebude moct ani do nemocnic, domovů důchodců, lázeňských zařízení, do škol nebo školek. Naopak pozitivně testovaní zaměstnanci těchto zařízení tam budou smět i nadále docházet do práce, ale budou muset mít respirátor. Popsaná omezení mají platit již tehdy, jestliže bude pozitivní výsledek odhalen antigenním testem. Jestliže ho následný PCR test nepotvrdí, omezení padají.

„Musíme vzít prostě na vědomí, že nemůžeme kvůli pandemii na roky žít v tak rozsáhlém krizovém módu,“ odůvodnil rozhodnutí pro list Tiroler Tageszeitung rakouský ministr zdravotnictví za Zelené Johannes Rauch.

Zástupci jeho ministerstva v minulých dnech argumentovali i tím, že infekčnější podvarianta mutace omikron, která má na podzim v Rakousku dominovat, bude mít zřejmě za následek velmi vysoké počty nově nakažených, avšak s relativně mírným průběhem. Pokud by pak museli všichni infikovaní do několikadenní povinné karantény, mohlo by to výrazně omezit veřejný život v zemi a ohrozit i řadu klíčových odvětví hospodářství.

Ne všichni ovšem s nejnovějším rozhodnutím vlády ve věci zrušení karantény souhlasí. Řada odborníků z řad epidemiologů upozorňuje na možné problémy plynoucí z toho, že nebudou existovat jednotná a objektivní kritéria pro stanovení závažnosti příznaků onemocnění, a tím pádem pro rozhodnutí, zda má dotyčný zůstat doma, či nikoli.

Ústřední vláda kancléře Karla Nehammera se v minulých týdnech snažila o konci karantény přesvědčit i vlády v rakouských regionech. Ne u všech ovšem nalezla pochopení. Zejména spolkové země kontrolované opozičními sociálními demokraty byly proti ukončení karantény. To je případ Vídně, Korutan a Burgenlandska.

Starosta rakouské metropole Michael Ludwig k tomu uvedl, že Vídeň se bude držet doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), jež zrušení karanténynedoporučuje. „Vycházíme z toho, že na podzim budeme muset počítat s další vlnou,“ prohlásil Ludwig.

Starosta Vídně už v minulosti kritizoval ostatní spolkové země, že podle jeho názoru až příliš rychle zrušily omezení, včetně povinného nošení roušek v obchodech a veřejné dopravě. Vedení rakouské metropole proto už oznámilo, že bude ve svém opatrném kurzu pokračovat i do budoucna.

První zákon o povinném očkování v Evropě

Během déle než dva roky trvající koronavirové pandemie patřilo Rakousko v několika případech k průkopníkům, pokud jde opatření proti jejímu dalšímu šíření.

V polovině března 2020 země rozhodla o několikadenní úplné izolaci několika obcí s vysokým počtem nakažených. Později se snažila možná další ohniska nákazy vystopovat pomocí statistických metod. Zároveň také patřilo Rakousko k prvním v Evropě, kde bylo zavedeno pravidelné plošné testování ve školách.

Loni na podzim pak vláda tehdejšího kancléře Alexandera Schallenberga schválila povinné očkování pro osoby starší 18 let, což se stalo v souvislosti s klesající ochotou obyvatelstva nechat se dobrovolně očkovat. Příslušný zákon, který počítal mimo jiné i s vysokými pokutami v případě nedodržení zákona, platil od února. Již v polovině března však vláda rozhodla, že vzhledem ke změněné pandemické situaci jeho platnost na přechodnou dobu přeruší. Před několika týdny parlament příslušný zákon definitivně zrušil. „Infekční vlny zůstanou, musíme se s tím naučit žít,“ uvedl tehdy ministr zdravotnictví.