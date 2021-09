Rakušan od loňského léta ukrýval ve sklepě tělo mrtvé matky. Chtěl dál pobírat její důchod

Muž dělal vše pro to, aby smrt matky udržel co nejdéle v tajnosti, řekl Helmuth Gufler, z oddělení tyrolské policie pro podvody na sociálních dávkách. „Postaral se o to, aby nikoho neobtěžoval zápach,“ uvedl Gufler a dodal, že muž tělo zemřelé obkládal chladícími destičkami a obvazy, později je zasypával drtí do kočičích toalet.

Pozůstatky se postupně dostaly do mumifikovaného stavu, řekl také Gufler. Když k muži přišel na návštěvu jeho bratr a ptal se na matku, tvrdil mu podezřelý, že je zrovna v nemocnici. Tam ji druhý syn podle všeho navštěvovat nechtěl, protože se domníval, že by ho matka kvůli demenci stejně nepoznala.

Věc vyšla najevo, když v oblasti nastoupil do služby nový poštovní doručovatel, který trval na tom, že ženu, pro kterou je důchod určený, musí vidět osobně. Policie tělo ve sklepě našla minulou sobotu. Podle Guflera muž neměl žádný příjem a na policii vypověděl, že kdyby smrt matky nahlásil, neměl by na zaplacení pohřbu ani údržby domu, v němž s ní bydlel. Čelí obvinění ze závažného podvodu a z hanobení lidských ostatků.

