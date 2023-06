Česká turistka zemřela na pláži řeckého ostrova. Nedočkala se sanitky

Na celém ostrově, který je v létě vyhledávanou turistickou destinací, je podle tisku v provozu jen jedna sanitka.

Česká turistka ve věku 45 až 50 let zkolabovala na pláži krátce poté, co si šla zaplavat do moře. Podle stanice CNN Greece se jí snažila oživit čtveřice rumunských turistů. Sanitka přijela na místo 51 minut po zavolání, protože zasahovala na jiném místě na ostrově.

Proti nedostatkům ve zdravotnické službě na ostrově protestovali po úmrtí turistky zástupci zaměstnanců ve zdravotnictví i krajně levicová strana SYRIZA.

„Na ostrově jsou čtyři sanitky, z nichž je v provozu jen jedna kvůli nedostatku personálu,“ uvedl zástupce zaměstnanců záchranné služby Kostas Tsitsilikakis. Podle něj odbory minulý týden jednaly s vedením ostrova, aby navýšilo počet záchranářů, a zprovoznilo tak alespoň jednu další sanitku.