Řecko zastavilo na hranici s Tureckem 24 tisíc migrantů. Ilegálně nikdo přecházet nebude, řekl premiér

Atény Řecká policie a armáda od soboty k pondělnímu večeru zabránily asi 24 tisíc pokusům o ilegální překročení hranice z Turecka migranty a zatkly kvůli tomu na 183 běženců. Informovala o tom v úterý agentura AP s odvoláním na řecké úřady. Do oblasti řecko-turecké hranice jedou v úterý vrcholní představitelé EU, kteří se snaží řešit spor s Ankarou poté, co Turecko koncem minulého týdne přestalo bránit migrantům v odchodu dále do Evropy.

Na hranici Turecka s Řeckem roste kvůli tisícům migrantů napětí, Atény popřely zprávu o zastřelení Syřana „Ilegálně nikdo hranice přecházet nebude, děláme jen svoji práci, řecké hranice jsou také hranice Evropy,“ řekl podle DPA řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, když dorazil do přístavního města Alexandrupoli nedaleko hranic s Tureckem. „Řecko se nenechá vydírat,“ dodal premiér s odkazem na tlak Ankary, která se otevřením své části hranice snaží přimět EU k další pomoci Turecku kvůli migrantům. Těch Turecko kvůli válce v Sýrii přijalo na 3,7 milionu.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) dorazilo do sobotního večera k řecké hranici v Turecku nejméně 13 tisíc běženců. K úterku jich tam bude více, ale spolehlivé údaje nejsou k dispozici. Turecké ministerstvo vnitra sice v úterý uvedlo, že jich tam je 130 469. Atény ale Ankaru viní ze lživé kampaně.

Řecko poslalo už v pátek na hranice více policistů i vojáky. Ti i za pomoci slzného plynu a vodních děl jen v noci na úterý odvrátili více než 5 tisíc pokusů o ilegální překročení hranic a 45 migrantů zatkli, uvedla řecká média. Podle ní jsou zadržení Afghánci, Pákistánci, Maročané a Bangladéšané. Napětí na turecko-řecké hranici se vyhrotilo poté, co ve čtvrtek večer Ankara oznámila, že už nebude bránit migrantům v odchodu do EU. Přestala tak dodržovat dohodu s Bruselem z roku 2016, v níž slíbila pomoci zastavit migrační vlnu do unie výměnou za finanční pomoc z Bruselu. Erdogan obvinil Řecko ze zabití dvou migrantů. Podle řecké vlády jde o dezinformaci EU se nyní snaží přimět Ankaru, aby se k dodržování dohody vrátila. Do Turecka v úterý míří šéf unijní diplomacie Josep Borrell a v pondělí s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem jednal bulharský premiér Bojko Borisov. Ten se podle serveru Euractiv snažil dojednat na pátek schůzku Erdogana, Mitsotakise, německé kancléřky Angely Merkelové a chorvatského premiéra Andreje Plenkoviče, jehož země nyní EU předsedá. Erdogan ale podle Borisova vyjádřil neochotu sedět u jednoho stolu s řeckým premiérem. Po schůzce s Borisovem v pondělí Erdogan podle agentury Reuters také prohlásil, že odmítl další miliardu eur, kterou mu na pomoc se zvládáním migrace údajně nabídla Evropská unie. „Řekli nám: ‚Pošleme vám miliardu eur.‘ Koho se snažíte oklamat? Už tyto peníze nechceme,“ řekl Erdogan. Stejně jako řecká vláda kritizoval Erdogana kvůli nátlaku na EU rakouský kancléř Sebastian Kurz, který zároveň vyzval země EU, aby se společně postavily za Řecko. „Tohle není náhoda, to je organizované,“ řekl Kurz novinářům ve Vídni. „Erdogan ty lidi používá jako zbraň k nátlaku na EU,“ dodal s tím, že pokud unie podlehne nátlaku Erdogana, čeká ji další migrační vlna. „A to bude konec volného pohybu osob v EU,“ varoval Kurz.