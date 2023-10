Republikáni tlačí do čela Kongresu konzervativce Scaliseho, shánějí mu hlasy

Po vzpouře části republikánů američtí kongresmani odvolali předsedu Sněmovny reprezentantů Kevina McCarthyho. Stalo se tak vůbec poprvé v historii USA. Nyní Sněmovna hledá nového předsedu.

Kongresman z Louisiany a druhý nejvýše postavený republikán ve sněmovně Scalise získal podle stanice CNN ve vnitrostranickém hlasování 113 hlasů, jeho oponent, šéf sněmovního výboru pro soudnictví Jim Jordan, získal 99.

Kogresmani původně řekli agnetuře Reuters, že by se na plénu o příštím předsedovi mělo hlasovat ještě ve středu ve 21:00 SELČ. Americká média The New York Times a CNN později uvědla, že Sněmovna reprezentantů ve středu o novém předsedovi hlasovat nebude, Scalise by patrně potřebné hlasy nezískal.



Osmapadesátiletý Scalise z Louisiany je šéfem republikánské sněmovní většiny, odpůrcem sesazeného předsedy sněmovny Kevina McCarthyho a zástupcem konzervativního křídla Republikánské strany.

Aby se Scalis stal ale předsedou Sněmovny reprezentantů, potřebuje většinu hlasů, tj. 217, hlasů od jejích členů. Tedy i demokratů, upozorňují americká média.