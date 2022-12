Přikrášlil jsem si životopis, přiznal republikán. Místa v Kongresu se nevzdá

Republikánský politik George Santos, který na podzim uspěl ve volbách do americké Sněmovny reprezentantů, nyní přiznal, že si svůj životopis „přikrášlil“. Neabsolvoval například vysokou školu, jak v kampani tvrdil. Podle listu The New York Times (NYT) kromě svého vzdělání zveličil také své pracovní zkušenosti nebo majetek.