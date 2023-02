Zmatky kolem konce Reznikova. Na ministerstvu se teď nic nemění, řekl činitel

„Čekáme na jmenování šéfů MV (ministerstva vnitra) a SBU (Ukrajinské bezpečnostní služby). Personální změny v oblasti obrany se během tohoto týdne neuskuteční,“ uvedl nyní Arachamija bez dalších podrobností. V neděli přitom informoval, že Reznikov odejde z resortu, který nedávno zasáhl korupční skandál, a měl by se ujmout ministerstva pro strategický průmysl.

O odvolání Reznikova z čela ministerstva obrany mluvilo podle ruské služby BBC také několik poslanců, a v souvislosti s novým vedením resortu obrany se hovořilo o dosavadním šéfovi vojenské rozvědky Kyrylovi Budanovovi.

Sám Reznikov podle ukrajinských médií reagoval na zprávu, že by měl vést ministerstvo pro strategický průmysl, s údivem.V rozhovoru pro web Fakta ICTV řekl, že mu prezident ani premiér tuto pozici nenabídli. A pokud by se tak stalo, odmítl by ji.

„Protože nemám odborné znalosti, které by mi umožnily být kvalitním ministrem strategického průmyslu. Proto si myslím, že to je chyba,“ uvedl Reznikov.

Dva vysoce postavení zákonodárci podle agentury Reuters upozornili, že pravidla vyžadují, aby byl ukrajinský ministr obrany civilista, což by zřejmě znamenalo překážku pro okamžité jmenování Budanova, jenž je vojenským důstojníkem.

V minulých dnech skončilo ve svých funkcích mimo jiné kvůli korupčním skandálům několik vysoce postavených ukrajinských činitelů. Sám Reznikov, jenž je povoláním právník, nebyl veřejně do žádných afér zapleten, podotkl Reuters. Aféra se však nevyhnula ministerstvu, které vede.

Korupční skandál v resortu se týká bývalého náměstka Vjačeslava Šapovalova, který byl zodpovědný za zásobování vojáků potravinami a vybavením a podle vyšetřovatelů prosazoval uzavírání nevýhodných smluv. Šapovalov to odmítl a Reznikov řekl, že šlo o technickou chybu, nikoliv korupci. V neděli ale slíbil věc prošetřit.

Ukrajina dnes vyslala ohledně osudu svého ministra obrany smíšené signály, poznamenala agentura Reuters, podle níž tak klíčový post zůstává v nejistotě v době, kdy se země připravuje na eventuální novou ruskou ofenzivu. Agentura rovněž upozornila na fakt, že prezident Volodymyr Zelenskyj zatím případné střídání v čele ministerstva obrany veřejně nekomentoval.

Šestapadesátiletý ministr obrany upevňoval vztahy se západními vojenskými představiteli a pomáhal dohlížet na vojenskou pomoc, kterou dostává Kyjev od Západu. „Reznikov byl mimořádně efektivní, pokud jde o komunikaci s našimi partnery,“ uvedl poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak v neděli večer na dotaz, jak moc jsou pravděpodobné změny ve vedení resortu obrany. Ministrovy osobní vztahy se spojenci podle Podoljaka pomohly Ukrajině s vojenskými dodávkami. „Jednání nejsou jen matematické vzorce, ale také osobní vztahy. A důvěra. Bohužel dnes určitou míru důvěry v nás ztrácíme,“ dodal Podoljak podle Reuters.

Ukrajina se dlouhodobě potýká s problémem korupce, jejíž omezení je jednou z podmínek budoucího členství země v Evropské unii. Vypořádat se s úplatkářstvím je pro Ukrajinu důležité také vzhledem k tomu, že skandály by mohly podkopat ochotu západních spojenců poskytovat zemi bránící se ruské agresi vojenskou i finanční pomoc.