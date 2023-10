Ruské ponorky si ohlídá bůh moří. Britové se bojí o „své“ kabely a spojení se světem

Britská admiralita se již nějakou dobu strachuje o bezpečí mořského dna. Například ruské námořnictvo totiž prokazatelně disponuje ponorkami, jež mohou sestoupit i několik kilometrů pod hladinu.

V případě narušení podmořských kabelů by mohla být ochromena komunikace celého Spojeného království, poněvadž až 97 procent jeho internetové komunikace „teče“ právě pod mořem. Moskva za poslední dekádu vyslala do Severního moře desítky průzkumných lodí a ponorek, které mají podle Britů za úkol polohu podmořských kabelů mapovat.

„Pokud by došlo k třetí světové válce, byla by tohle dobrá cesta, jak nám znepříjemnit život? Ano – to je přesně důvod, proč to (Rusové) dělají,“ uvedl v lednu pro britský deník The Times zdroj z námořního prostředí, který ovšem nezveřejnil své jméno. „Přijdeme-li o kabely, nikdo nemůže telefonovat, nikdo neuzavře obchod, nekoupí akcie a ekonomika se zadrhne.“