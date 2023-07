Ostrovy v plamenech. Celý Rhodos čelí stavu ohrožení, Korfu podezřívá žháře

O rozšíření stavu nouze ve středu rozhodl šéf civilní ochrany Vasilis Papageorgiu. Stav ohrožení tak vyhlásilo dalších šest oblastí. Podle informací serveru Greek City Times se jedná o oblasti Rhodos, Kallithea, Ialyssos, Petalouda a Afantos.

Šestým krajem je pak Archangelos, kde však bylo rozhodnutí o nouzovém stavu vydáno už předevčírem. Již dříve platil stav ohrožení také v oblastech Attavyro, Kamiro a Lindos, minulou neděli jej vyhlásil i Jižní Rhodos.

České ministerstvo zahraničí zjišťuje, jak vyhlášení stavu ohrožení na Rhodosu ovlivní české turisty. „V tuto chvíli informace vyhodnocujeme. Toto rozhodnutí bylo přijato řeckými úřady podle tamních médií už předevčírem, zveřejněno bylo až dnes,“ sdělil iDNES.cz mluvčí resortu Daniel Drake.

„Z dosavadních informací to ale vypadá, že se jedná o rozhodnutí technického charakteru, které může ovlivnit veřejné služby na ostrově. Na bezpečnost lidí na severní části ostrova by to nemělo mít vliv,“ dodal Drake.

České ministerstvo zahraničí od vypuknutí požárů na řeckém ostrově Rhodos turistům doporučuje, aby necestovali do oblastí, které jsou postižené. Doporučení necestovat na celý ostrov Rhodos však resort nyní nevydá.

Aktuálně je nejhorší situace v oblastech Asklipeio, Gennadi, Bati, Kalathos, Laerma, Malonas, Masari a Lindos, uvedl úřad v pondělí večer na webu.

Na ostrově byly postiženy také oblasti Kiotari, Pylonas, Lardos, Peukous a Charaki. V těch jsou požáry momentálně patrně na ústupu a teoreticky pod kontrolou, situace je ale velmi proměnlivá. Celý ostrov Rhodos je zařazen do řeckého nejvyššího, pátého stupně požárního rizika.

Žhář na Korfu

Několik nových požárů vypuklo ve středu také na Korfu, největší z nich jsou v severovýchodní části ostrova. Představitel místní správy uvedl, že z místa, kde požár vypukl, podle svědků odjíždělo auto, čímž vyvolal spekulace, že požár založili žháři.

Do boje se zapojily dva vrtulníky a dvě letadla, práce komplikuje vítr. Úřady vydaly pokyn k evakuaci středisek Loutses, Imerolia, Syki a také Apraos a Kalamaki, uvedla řecká agentura AMNA.

Po celém Řecku se po velmi horkém úterý očekávají ještě extrémnější teploty, které by mohly v Aténách vystoupat až na 44 stupňů Celsia. Mírné ochlazení se očekává ve čtvrtek.

Kvůli vedru ministerstvo práce na středu zakázalo veškeré venkovní práce, včetně rozvážkových a donáškových služeb, mezi 12:00 a 17:00, píše server Ekathimerini. Ministr slíbil dodržování zákazu přísně kontrolovat s ohledem na nedělní časté nerespektování. Provinilcům hrozí pokuty.