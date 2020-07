Říkají mu Terminátor či Zlobr ze severu. Nový šéf spravedlnosti rozděluje Francii

Média ho popisují jako obhájce neobhajitelných. Ostatně není divu. Právník a současný šéf rezortu spravedlnosti Dupond-Moretti totiž v minulosti zastupoval muže, kteří patřili ve Francii k nejvíce nenáviděným postavám.

Jeho klienty byli například fotbalista Karim Benzema, jehož policie vinila ze sexu s nezletilou prostitutkou, poslanec Patrick Balkany, který byl několikrát obviněný ze sexuálního obtěžování, či Abdelkader Merah, bratr teroristy Mohammeda Meraha, který v roce 2012 na severu Francie zabil sedm lidí včetně tří dětí.



Výčet osobností, které se na něj obrátily s žádostí o právní rady tím však nekončí. Pomáhal i bývalému ministrovi financí Jérômu Cahuzacovi v kauze daňových úniků, nebo poslanci Bernardu Tapieovi, kterého údajně poškodila banka Crédit Lyonnais. Většinu těchto případů dovedl ke zdárnému konci pro své klienty. Jedním z jeho největších triumfů, jak uvádí deník Ouest-France, bylo osvobození dělníka Loica Séchera, kterého úřady odsoudily k šestnácti letům vězení za znásilnění.

Díky svůj úspěchům si Dupond-Moretti vysloužil hned několik přezdívek. Média o něm hovořila jako o „Osvoboditeli“, „Terminátorovi“, nebo vzhledem k jeho místu narození i jako o „Zlobrovi ze severu“.

„Peru se. Znám své případy. Mám skvělý tým,“ uvedl v minulosti pro server La Depeche. Dodal však, že si je velmi dobře vědomý toho, že ne všichni jeho klienti jsou bez viny. „Pravda, která mě zajímá je ta, kterou obhajuji. Nejde vyloženě o lži, ale o jinou pravdu. Je na obžalobě, aby ukázala důkazy o vině. A na soudci, aby rozhodl, co je faktická pravda.“

« Non, non, non, je n'ai pas été pris soudain d'une folie liberticide et je n'ai pas le sentiment de m'être renié.

Si cette proposition de loi avait consisté à maintenir en détention des condamnés après qu'ils aient purgé leur peine, alors, bien sur, je ne l'aurais pas portée. » pic.twitter.com/bpqCoxCA6v