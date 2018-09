Itálie ruší povinné očkování, odborníci jsou zděšeni, varují před dalekosáhlými důsledky

Řím/Praha Vládní spojenectví italských populistů a krajní pravice tento týden prosadilo zrušení povinného očkování. Vědecké kapacity to odmítají a varují před dalekosáhlými důsledky.

Při četbě politických prohlášení týkajících se očkování to na první pohled vypadá, že v Itálii nastává věk šarlatánů. „Chceme tím (zrušením povinných vakcín – pozn. red.) povzbudit školní inkluzi a zjednodušit pravidla pro rodiče,“ vyjádřila se ministryně zdravotnictví Giulia Grillová (Hnutí pěti hvězd, M5S). Její vládní kolega ministr vnitra Matteo Salvini (Liga) ještě přitvrdil: „Očkování je zbytečné, nebezpečné a potenciálně zraňující,“ vyjádřil se nedávno pro agenturu ANSA.

Povinnost předložit důkaz o provedeném očkování při nástupu do jeslí, školky nebo školy přitom v Itálii netrvá dlouho. Zavedla ji loni v červenci předchozí vláda, vedená Demokratickou stranou (PD), a měla pro to dobrý důvod: počet případů spalniček (život ohrožujícího onemocnění) se totiž v zemi zvyšoval tak rychle, že situace hrozila přerůst v epidemii. Za celý rok 2017 bylo podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) v Itálii evidováno více než pět tisíc případů. Téměř 90 procent z nich propuklo u lidí, kteří nebyli očkováni. V porovnání s rokem 2016 šlo o více než šestinásobný nárůst, a co se týká počtu případů na tisíc obyvatel, horší skóre mělo v Evropě jen Řecko a daleko chudší Rumunsko.

Vakcína? Lepší jíst ořechy

Podle kritiků nové normy, která povinné očkování de facto ruší, nejde ale zdaleka jen o spalničky – týká se šíření „nákazy“, jež prostupuje společností. Tou je kombinace populistické politiky, dezinformací a pseudovědeckých pravd.

„Stát tímto rozhodnutím pouští do éteru dvojznačnou informaci, která může rodiče při rozhodování o očkování snadno uvést v omyl,“ řekl k novému zákonu Roberto Burioni, přední italský imunolog z milánské univerzity San Raffaele, a dodal: „Státní moc má stát na straně vědy – tedy na straně povinného očkování.“

K rezervovanosti části italské populace vůči očkování výrazně přispěli někteří politici. Mezi nimi vyniká Beppe Grillo (shoda příjmení s ministryní zdravotnictví je náhodná), bývalý komik a zakladatel populistického Hnutí pěti hvězd. Nedostudovaný účetní totiž tvrdí, že existuje úměra mezi očkováním a autismem a že vakcíny zbytečně oslabují imunitní systém zdravých dětí.

Vybraní členové M5S v Apulii vyzývali své příznivce, aby se nechali vyšetřit u lékařů, podle nichž má být konzumace ořechů lepší prevencí proti nakažlivým nemocem než očkování. Davide Barillari, člen regionální rady regionu Lazio za M5S, chtěl prosadit, aby studenti po absolvovaném očkování museli strávit šest týdnů v karanténě. „Politika je nad vědou,“ vyjádřil se tento regionální politik – a zřejmě nevědomky tím připomněl doby stalinských represí, kdy komunističtí vůdci v Sovětském svazu přikazovali vědeckým kapacitám vykonat objektivně nesplnitelné úkoly v souladu s ideologií strany.

Takové vývody ovšem odborníci tvrdě odmítají. „Sledujeme globální trend vzrůstu nedůvěry k těm, kdo disponují specializovanými, odbornými informacemi,“ řekl Andrea Grignolio, který přednáší historii medicíny na římské univerzitě La Sapienza.

Následkem zavedení povinného očkování se podle dat OECD proočkovanost italské populace vrátila s 94 procenty k evropskému průměru (pro srovnání: v Německu i v Česku činí 97 procent). Zda se křivka opět obrátí dolů, ukážou příští měsíce.