Šéf Soudcovské unie: Boj o Fremra je politický. Přitom jde o největší hvězdu na tomto poli u nás

„Je to naprosto nekonzistentní, zrovna právě od členů ODS, protože tato strana vždycky prosazovala kontinuitu,“ říká s tím, že „honu na čarodějnice“ se nyní soudci neobávají.

Libor Vávra nicméně varuje před kopírováním Polska, kde záminka dekomunizovat justici rozviklala postavení Varšavy na mezinárodním poli.

Lidovky.cz: Současná debata spojená se soudcem Robertem Fremrem připomíná podle některých přísloví „pozdě bycha honit“. Například soudkyně Eliška Wagnerová prohlásila, že předlistopadová minulost trestných soudců se měla řešit hned po roce 1989, což se prošvihlo.

Předlistopadová minulost soudců se ale řešila, zase tak úplně se to neprošvihlo. Pokud mě paměť neklame, tak Československo a následně Česká republika tehdy měla absolutně největší obměnu soudců ze všech postsocialistických zemí. Nikde se tolik soudců nevystřídalo, s výjimkou Německa, kde byl relativně snadný přísun soudců ze Spolkové republiky. Rozhodně tedy není pravda, že jsme vystřídali méně soudců než jinde, jak nyní někde zaznělo.

Lidovky.cz: Historikové nicméně tvrdí, že velké personální čistky se justici vyhnuly.

Rozhodně procentuálně u nás byla obměna oproti srovnatelným zemím kolem nás obrovská. To je jedna věc. Druhá věc: v zákoně o soudech a soudcích z roku 1991 bylo výslovně uvedeno, že do roku 1993 mají být případně vzneseny námitky vůči konkrétním soudcům s tím, že se musí okamžitě přezkoumat jejich minulost. Zároveň zákonodárce, to už byl porevoluční parlament, řekl, že pokud do roku 1993 nic nevyplyne, má se za to, že nic neexistuje. Třetí věc, o které se zase tolik nemluví, je to, že všichni soudci prošli po roce 1989 renominačním procesem, pro tento účel byla vytvořena komise v České národní radě.

Mimochodem, myslím si, že součástí komise byla i tenkrát tehdejší poslankyně Hana Kordová Marvanová (současná senátorka za ODS společně s kolegou Markem Hilšerem napsala prezidentu Petru Pavlovi, že přítomnost Fremra na Ústavním soudu je nevhodná – pozn. red.). Podílel se na tom i Výbor pro ochranu nespravedlivě stíhaných. Všechny tyto disidentské organizace měly seznamy soudců rozděleny do tří skupin: které chválily, o nichž nic nevěděly a které nedoporučovaly. Tedy soudci, u nichž bylo zjevné, že aktivně sloužili předchozímu režimu nebo zájmu komunistické strany, se nestali znovu soudci.