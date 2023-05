Za Watersem se táhne stín antisemitismu. Spory o jeho koncerty dokládají nárůst nenávisti vůči Židům

Po koncertě v Berlíně, který se konal před týdnem, ho začala vyšetřovat policie kvůli podezření ze spáchání trestného činu šíření nenávisti proti náboženské, národnostní či etnické skupině. Na pódiu totiž vystoupil v dlouhém černém koženém kabátu s červenou páskou přes rukáv, připomínající uniformu příslušníků nacistických jednotek SS. Waters nosí kostým řadu let při skladbě In The Flesh, která pochází z alba The Wall. Měl ho, i když minulý týden koncertoval v Praze.

Podle berlínské policie může být převlek považovaný za velebení nacismu. Umělec kvůli tomu upravil show pro vystoupení ve Frankfurtu nad Mohanem.