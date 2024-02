Klášteru na jihu Španělska docházejí jeptišky. Zbývající čtyři vypsaly inzerát

Matka představená vyzývá sestry odkudkoli, aby alespoň na kratší dobu vstoupily do kláštera ve městě pitoreskně položeného na dvou skalních masivech. „Uděláme všechno, co je třeba, ale víme, že nakonec je to přání boží, abychom zvítězily,“ řekla Reuters matka představená Jennifer.

Sestry patřící k římskokatolickému řádu bosých karmelitek chtějí v říjnu oslavit 100. výročí příchodu karmelitek do Rondy. Abatyše Jennifer se ale obává, že do té doby budou rozpuštěny. Podle pravidel Vatikánu kláštery s méně než šesti členy nemohou zůstat otevřené, napsala agentura Reuters.

„Pokud ve svém klášteře máte dostatek pracovní síly a rády byste nám pomohly na rok či dva, vím, že Bůh vám dá požehnání,a jsem si jistá, že naše svatá matka vám podá ruku,“ řekla 63letá Jennifer, která pochází z Gibraltaru.

Jeptišky vymřely

Budova kláštera v Rondě pochází ze 16. století a je v něm uložena vzácná relikvie, údajná ruka mystičky a reformátorky Terezie z Ávily, kterou papež jmenoval učitelkou církve. Spolu se svatým Janem od Kříže je zakladatelkou řádu bosých karmelitánů.

Když sestra Jennifer přišla před 39 lety do rondského kláštera, bylo tu 13 řeholnic, ale většina z nich od té doby zemřela. Nejstarší obyvatelka tu žije šest desetiletí. Pokud klášter zavře, budou se muset ženy přestěhovat do jiného, což by pro ně bylo podle Jennifer velmi těžké.