Rushdie si podle Íránu může za napadení sám, výhrůžkám čelí i Rowlingová

Kanání zároveň odmítl, že by Írán byl do útoku na literáta jakkoli zapojen. „V souvislosti s útokem na Salmana Rushdieho v USA se nedomníváme, že by si vinu a obvinění zasloužil někdo jiný než on a jeho příznivci,“ řekl Kanání. „Nikdo nemá právo v této souvislosti obviňovat Írán,“ dodal.

Kanání na pondělní pravidelné tiskové konferenci podle agentury Reuters poznamenal, že svoboda projevu neospravedlňuje urážky náboženství, které se objevují v Rushdieho tvorbě. Podle Kanáního se Rushdie urážením islámu vystavil lidovému pobouření, jelikož „překročil červenou linii 1,5 miliardy muslimů“.

Írán podle mluvčího nemá žádné další informace o útočníkovi kromě těch, které se již objevily v médiích. Kanání také prohlásil, že Západ „odsuzuje činy útočníka a na oplátku oslavuje činy urážející islámskou víru, což je rozporuplný postoj“.

Pětasedmdesátiletého Rushdieho při vystoupení ve vzdělávacím centru na západě amerického státu New York pobodal čtyřiadvacetiletý Hadi Matar. Muž byl zadržen, ale vinu popírá. Podle prvních informací podezřelý na sociálních sítích vyjadřoval sympatie k šíitskému extremismu a íránským revolučním gardám.

V roce 1989 íránský duchovní vůdce Rúholláh Chomejní vydal pokyn (fatvu) k zabití Rushdieho za román Satanské verše. Část muslimů tuto knihu považuje za urážku islámu. Kniha dodnes pohoršuje i mnohé muslimy vlažné ve víře. Hrdinu knihy autor nazývá Mahoundem, jak kdysi anglosaští duchovní hanlivě označovali proroka islámu Mohameda. Mahound navštěvuje veřejný dům „stan u Černého kamene“, což evokuje svatyni Kaba v Mekce, prostitutky se jmenují stejně jako manželky proroka a nejoblíbenější z nich je popsána nahá.

Podporu vyjádřila i Rowlingová, teď čelí výhrůžkám

Spisovatelé a politici z celého světa útok na Rushdieho odsoudili. Americký ministr zahraničí Antony Blinken v neděli uvedl, že íránské státní instituce vyzývaly k násilí proti Rushdiemu po generace a že íránská média, která mají blízko k vládě, měla z pokusu o vraždu spisovatele škodolibou radost.

Část íránských médií útok na Rushdieho o víkendu chválila. Deník Kajhán například uvedl „tisíckrát bravo“, zatímco list Chorásán napsal, že je „Satan na cestě do pekla“.

„Děsivé zprávy. Cítím se teď velmi špatně. Ať je v pořádku,“ napsala v pátek po incidentu na twitteru britská spisovatelka J. K. Rowlingová. Obavy o spisovatelův život vyjádřil i Neil Gaiman, Stephen King a William Dalrymple, jež útok popsali jako „strašný den pro literaturu, svobodu slova a pro autory po celém světě“.

„Nebojte se, jste příští na řadě,“ reagoval však na příspěvek Rowlingové Mír Ásif Asíz, který podle popisku na twitteru žije v pákistánském Karáčí.

Podle listu The Guardian začala policie tento výhružný vzkaz vyšetřovat. Rowlingová komentář sdílela a poděkovala všem, kteří jí poslali podpůrné zprávy. „Policie je zapojena (byla zapojena už u jiných hrozeb),“ napsala autorka. Stejný účet na twitteru sdílel také příspěvky chválící Hadiho Matara, který Rushdieho pobodal.

„Obdrželi jsme hlášení o internetové výhrůžce, kterou policisté momentálně vyšetřují,“ reagoval poté mluvčí skotské policie.

Zdá se, že tweet na adresu Rowlingové by stažen. Účet uživatele byl pozastaven a společnost Twitter pod oznámením uvedla, že pozastavuje účty, které poruší pravidla.

Šéfové společnosti Warner Bros Discovery (WBD), která stojí za filmovými adaptacemi série o Harrym Potterovi, v prohlášení uvedli, že důrazně odsuzují výhrůžky adresované autorce. „Stojíme na její straně a na straně všech autorů, vypravěčů a tvůrců, kteří odvážně vyjadřují svou kreativitu a názory. WBD věří ve svobodu projevu, pokojnou diskuzi a podporu těch, kteří nabízejí své názory ve veřejném prostotu,“ uvedli v prohlášení.

„V souvislosti s nesmyslným násilným činem v New Yorku jsme v myšlenkách se Salmanem Rushdiem a jeho rodinou. Společnost důrazně odsuzuje jakoukoli formu vyhrožování, násilí nebo zastrašování v případech, kdy se názory, přesvědčení a myšlenky mohou lišit,“ stálo v prohlášení.