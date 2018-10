Rozdělený národ: Čtyři Američané z deseti věří obviněním proti Kavanaughovi, tři ne. Zbytek neví

Washington Čtyři z deseti Američanů věří obviněním ze sexuálních útoků, vznášeným proti kandidátovi na soudce nejvyššího soudu Brettu Kavanaughovi, zatímco tři z deseti dotázaných obviněním nevěří a zbytek neví. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos a agentury Reuters. Poznatky z ankety potvrzují, že Američané jsou hluboce názorově rozděleni, a to do značné míry podle stranických preferencí.

Průzkum následoval po emocemi nabitém týdnu, kdy tři ženy obvinily uchazeče o křeslo na nejdůležitějším americkém soudu ze sexuálního obtěžování v době jeho mládí, a to včetně pokusu o znásilnění v létě 1982, jak tvrdí profesorka psychologie Christine Blaseyová Fordová. Kavanaugh, kterého do nejvyšší soudu nominoval prezident Donald Trump, popírá tato nařčení, která mezitím začala prověřovat FBI.



Podle průzkumu 42 procent dotázaných, a to přibližně stejný počet mužů a žen, věří obviněním. 31 procent jim nevěří a 27 procent uvedlo, že neví, čemu věřit.

Dotázaní byli v značné míře rozděleni podle toho, k jaké straně se hlásí: asi dvě třetiny demokratů věří obviněním, zatímco skoro dvě třetiny republikánů jim nevěří.

Obviněním také věří spíše mladší a vzdělanější Američané žijící sami, než starší, méně vzdělaní a ženatí Američané. Z průzkumu také vyplývá, že 41 procent dotázaných se staví proti působení Kavanaugha na nejvyšším soudu, což je přibližně o pět procentních bodů více než v předchozím obdobném průzkumu, podniknutém o týden dříve.

Christine Blaseyová Fordová pod přísahou v právním výboru Senátu amerického Kongresu prohlásila, že Kavanaugh ji jako středoškolák sexuálně napadl. Kavanaugh následně všechna obvinění rozhodně odmítl a prohlásil, že sexuálně nikoho nenapadl ani na střední škole, ani na univerzitě. Obvinění jsou podle něj „vykalkulovaný a připravený politický úder“ od demokratů.

Následně v průzkumu agentury YouGov 41 procent dotázaných uvedlo, že uvěřili Fordové, a 35 procent řeklo, že uvěřili Kavanaughovi.

Obvinění z pokusu o znásilnění a dalšího nevhodného chování výrazně zkomplikovalo nominaci washingtonského konzervativního soudce Kavanaugha na nejvyšší soud. Vývoj bude podle mnohých komentátorů mít v listopadových volbách do Kongresu neblahé následky pro republikány, také však může výrazně poznamenat pověst nejvyššího soudu. Zároveň jde o klíčovou nominaci, která může těsně před očekávaným převzetím Kongresu demokraty převážit rovnováhu sil v senátu nejvyššího soudu na stranu konzervativně smýšlejících soudců.