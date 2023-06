Reportér Lidovek z Moskvy: Putin se obává opakování roku 1917, Prigožin a Wagnerovci jsou pro něj teroristé

Přes divoké noční dění se on sám probudil do poklidného sobotního rána. „My bydlíme na periferii západní části Moskvy a tady je situace stabilní. Ráno jsem šel manželce do obchodu pro rohlíky na snídani a zde policie vidět není,“ začal své vyprávění.

Následně ale přidal Just informace od svých známých z obří metropole, ve které žije na 12 milionů lidí (více než v celé České republice): „Něco jiného je centrum Moskvy, když jsem hovořil se svými známými z této části, tak tam je situace daleko napjatější. Je tam vidět v ulicích více policistů, okolo Rudého náměstí je i vojenská technika. V Moskvě je vyhlášen režim protiteroristické operace, což znamená, že ruské tajné služby a všechny tyto orgány mají větší pravomoci, mohou kontrolovat lidi, odposlouchávat rozhovory atd., nicméně, zatím to není nijak výrazněji vidět, že by se tady dělo něco významnější. Co se ale ví, tak na vjezdech do Moskvy stojí posílené hlídky policistů, tj. vedle hlídky stojí Kamaz (náklaďák) naložený pískem, aby případně toho, kdo chce projet, zastavili. To je asi to nejvýraznější, čeho si všimnou obyvatelé Moskvy, když nepojedou do centra.“

Lidovky.cz: Vladimir Putin mluvil v projevu o zradě, bodnutí do zad a situaci podobné z roku 1917, jak se dají jeho slova vnímat?

Předně se dají slova vnímat tak, že bere situaci mimořádně vážně a že se obává rozpadu země, k absolutní demontáži toho, co budoval posledních dvacet let. Jde ale i o varování, Rusové si samozřejmě pamatují, čím skončil rok 1917 (ruská revoluce) a jaké zásadní vliv na dějiny země měl.

Lidovky.cz: Proč ruský národní protiteroristický výbor rozšířil působnost protiteroristických opatření i na Voroněžskou oblast?

V této oblasti je tento režim nastolen kvůli tomu, že tam mělo údajně také dojít nějaké akci Wagnerovy skupiny a také proto, že se tato oblast nachází blízko Ukrajiny. A za třetí, že se zde s největší pravděpodobností nacházela základna Prigožinových jednotek.

Lidovky.cz: Čím je Rostov na Donu tak důležitý pro válku na Ukrajině? Dá se potvrdit, že jej momentálně Prigožin ovládá?

Toto město je důležité tím, že se zde nachází štáb velení operace (války) proti Ukrajině. V tomto ohledu je to klíčové město, nejen teď, nebo posledních šestnáct měsíců, ale vlastně od roku 2014, kdy začala válka na Donbasu. Přes Rostov často projíždí vojenská technika, která míří do Doněcku či Mariupolu, takže jde opravdu o zásadní město jižní části fronty. Nedaleko Rostova se nachází základna Wagnerovy skupiny, takže i z tohoto hlediska je to důležité místo. A předně, Prigožin předpokládal, že se v Rostovu nachází jemu znepřátelený náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov.

Jevgenij Prigožin do určité míry ovládá Rostov na Donu, ale je to dáno tím, že bezpečnostní orgány Rostova a vojáci ruské armády s ním nebojují a nechávají ho v klidu. Nedochází tam k žádné eskalaci situace.

Lidovky.cz: Analytik Pavel Havlíček mluvil pro ČTK o eskalaci sporů oficiální struktur a wagnerovců. Souhlasíš? A hlavně, co nás čeká teď? Myslíš, že Prigožin potáhne až do Moskvy?

Z prohlášení Vladimira Putina je zřejmé, že existuje konflikt mezi ruským režimem a Vágnerovci. Pokud ti budou chtít pokračovat v obsazování dalších ruských měst, nebo i jen chtít ovládat Rostov, už to stačí, aby došlo k přímé konfrontaci. Jde o ozbrojenou skupinu, která jde proti ruskému státu, ostatně i Putin je označuje za zrádce a vzbouřence. Dá se říct, že Jevgenij Prigožin a Vágnerovci ztratili veškerou vládní podporu, z pohledu ruského státu jde v tuto chvíli o teroristy.

Lidovky.cz: Prigožin mluví o tom, že má armádu 25 tisíc vojáků, což v kontextu s možnostmi ruské armády nepůsobí až tak děsivě. Ostatně dle Západu má jeho tažení minimální šanci…

Tady nejde ani o počty, ale možnosti, schopnosti a výzbroj. Wagnerova skupina má i tanky a obrněná vozidla, což může nadělat problémy. Nyní už je zřejmé, že se jim nepovede proniknout do Moskvy, že se jim nepovede vyvolat nějaké povstání, alespoň soudě dle dalších reakcí, protože nemá žádnou podporu z důležitých míst. Nejspíše nedojde na nějaký převrat, nechopí se moci, ale každopádně 25 tisíc mužů s tanky jsou seriózní silou a mohou výrazně destabilizovat Rusko, nebo minimálně některé regiony, ve kterých by mohly teoreticky probíhat boje mezi ruskou armádou a Vágnerovci. Zatím k tomu nedochází, jde spíše o politickou hru, ale jasné, že ruský režim musí počítat s touto silou. A bude to rozhodně něco jiného, než když například Rusko bojovalo před deseti lety s čečenskými teroristy na Kavkaze.

Lidovky.cz: Vydá se Prigožin na 1000 kilometrů dlouhý pochod na Moskvu?

Ten je dle mého vyloučen, všechny přímé trasy na Moskvu z jihu jsou uzavřeny, ruská armáda o těchto plánech ví, takže s největší pravděpodobností by tu kolonu zavčas zastavila, každopádně napětí v ruské metropoli je vidět i do určité míry cítit.

Lidovky.cz: Může jít o zvrat ve válce? Protože i přes tyto problémy, Rusové v noci opět silně ostřelovali Kyjev i Charkov.

Nemyslím si, že je to nějaký zvrat ve válce, protože ruské pozice na Ukrajině zůstávají, fronta se nehroutí, ale může dojít k určitým dezinformacím uvnitř ruské armády, zesílenému ukrajinskému útoku, což naznačuje ruské ministerstvo obrany, ale nemyslím si, že by tím skončila válka na Ukrajině, nebo že by to byl nějaký zásadní okamžik v této válce. Je to spíše zásadní okamžik pro Vladimira Putina a jeho režim. Je to zatím spíše politická událost než ta vojenská.

Lidovky.cz: Prigožin v noci tvrdil, že je vítali Rusové a že proti armáda postavila děti, mladé brance, proto neměli problém se dostat do Rostovu. Dá se tomu věřit? A může mít Prigožin i další podporu mezi vojáky ruské armády?

Měl jsem možnost mluvit s ruskými vojenskými experty a ti mi potvrdili, že Jevgenij Prigožin má jistou popularitu mezi vojáky a některými nižšími šaržemi, protože on reflektuje problémy ruské armády a nebojí se o nich mluví. To ale automaticky neznamená, že se k němu přidají další jednotky, a ostatně k tomu zatím ani nedochází. A nic na tom nemění ani jeho prohlášení, myslím si, že spíše jde o nějaký jeho marketing, dezinformaci, aby vyvolal u lidí pocit, že armáda je na jeho straně. Ale pravda to není.

Lidovky.cz: Pokud tento „boj“ Prigožin prohraje, znamená to pro něj téměř jistou smrt? Pokud tedy neuteče.

Já si myslím, že minimálně soud jej čekat v takovém případě čeká. Což ostatně prohlásil i Vladimir Putin. Je otázka, jak se ta situace bude vyvíjet, pokud dojde k ozbrojeným střetům, není vyloučeno, že budou chtít Prigožina dostat živého, či mrtvého.