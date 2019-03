Ruská právnička natočila policejní násilí na zadrženém. Druhý den ji nalezli mrtvou

IRKUTSK/PRAHA Tělo advokátky lidských práv Galiny Muzykové nalezli začátkem března v jejím bytě v sibiřském městě Usolje-Sibirskoje kolegové. Podle Pavla Gluščenka, člena regionální komise pro veřejný dohled, zemřela právnička za „podivných okolností“ jen den poté, co oznámila, že disponuje videozáznamy, které dokazují, že devět zaměstnanců místní vyšetřovací komise bilo téměř k smrti jednoho ze zadržených.

Sled událostí, který vedl ke smrti Muzykové, začal koncem února na jedné z místních cest. Michail Zagvozdin jel v automobilu společně se svým osmnáctiletým synem a na jedné z křižovatek téměř naboural do auta jedoucího před ním, popsala pro Rádio Svobodná Evropa Zagvozdinova žena.



Řidič z automobilu vystoupil a Zagvozdin otevřel okénko, aby si s mužem promluvil. Ten však mluvit nechtěl a strčil mu ruku do auta a snažil se sebrat z vozu klíče.

„(Manžel) tedy zavřel okno a chtěl pomalu odjet, ale ten druhý muž se držel okna,“ uvedla Julija Zagvozdinová. „Držel se ho několik metrů a běžel vedle automobilu,“ dodala. Když se vrátili domů, všichni se domnívali, že jde o konec příběhu, dokud je druhý den ráno neprobudilo bušení na dveře policejních jednotek, které vyhrožovaly, že dveře vyrazí, pokud je neotevřou.

„Tvrdili, že jsou od policie. Sedm mužů oblečených v civilu naběhlo dovnitř a byl s nimi jeden vyšetřovatel. Okamžitě šli po mém muži, srazili ho na zem a požadovali, ať podepíše papíry o domovní prohlídce. Muž odmítl podepsat cokoliv bez čtení a tak ho hned začali bít,“ popsala Zagvozdinová.

„Krvácel a já viděla, jak ho bijí do ledvin. Ignorovali můj křik, že se dívají děti – osmnáctileté a čtyřleté – můj syn si doteď myslí, že mu zabili tátu,“ dodala. Policisté odvezli Zagvozdina, aniž by řekli kam, aniž by předali jakýkoliv dokument. Sebrali všechny telefony, zpřeházeli byt a důrazně prý doporučili Zagvozdinové, aby nikomu nevolala. Ta však jejich výzvu ignorovala a od sousedů okamžitě volala do lidskoprávních organizací. Jedna z nich pak kontaktovala respektovanou právničku Galinu Muzykovou.

Ještě ten samý den Muzyková zamířila do vyšetřovací vazby, aby zjistila, co se stalo se Zagvozdinem po jeho zadržení. Podle místního aktivisty Gluščenka jej vyšetřovatelé opět bili. „Mlátili Mišu v jedné z místností na usoljské vyšetřovací komisi. Byl v kruhu devíti mužů včetně jednoho vyšetřovatele v uniformě. V té chvíli slyšel Galinu, jak křičí otevřenými dveřmi: ‚Co to děláte?‘ a celé to natáčela na telefon. To se stalo v pátek 1. března,“ popsal Gluščenko.

Smrt na zástavu srdce

Následně se Muzyová měla 2. března setkat s aktivisty, aby je seznámila s průběhem případu. Na setkání se však nedostavila. Později toho dne ji nalezli mrtvou uvnitř jejího bytu.

„V jejím telefonu video nebylo, ani v žádném z dalších zařízení,“ uvedl Gluščenko. Podle policie byla vedle Muzykové nalezeno plato léků. Její telefon měl vytočené číslo pohotovosti a dveře byly zamčené zevnitř. „Příčina smrti s vysokou pravděpodobností neměla souvislost s kriminální činností,“ sdělila médiím mluvčí komisariátu Karina Golobačjovová. „Není to pro nás otázkou. Pokud na něco narazíme, budeme vyšetřovat.“ Podle policejní zprávy zemřela Muzyková na zástavu srdce.

Vyšetřování Zagvodinova případu ukázalo, že muž, který měl být účastníkem „dopravní nehody“ byl jeden z policistů. Ten tvrdil, že do něj Zagvozdin vrazil a jel s ním přibližně kilometr na kapotě. Za to byl obviněn z „útoku na úřední osobu“ a prozatím před vynesením rozsudku musí být v domácím vězení.

Po stížnostech regionální ombudsman pro Irkutskou oblast požadoval, aby bylo provedeno regionální, nikoliv lokální, vyšetřování smrti Muzykové i násilnostech na Zagvozdinovi. Zatím bez odezvy.