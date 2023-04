Antény na ambasádách jako nástroj Ruska. Špehují nejen vlády, píší novináři

Slovenské investigativní centrum píše, že zkoumalo střechy a anténní systémy ruských velvyslanectví v Evropě. „Na střechách budov jsme napočítali minimálně 182 satelitních antén a desítky až stovky antén jiných typů,“ pokračuje ICJK s tím, že Rusko sleduje všechny druhy signálů, tedy provozuje takzvanou SIGINT (signals intelligence).

Konkrétně novináři zmiňují ambasády v Budapešti, Bratislavě, Bruselu či Varšavě. Ale podobně jsou na tom zřejmě ruská diplomatická zastoupení i jinde, přičemž antény, které nejsou na první pohled viditelné, jsou podle oslovených expertů ještě důležitější než ty největší. A v případě budov se šikmými střechami jsou antény obvykle schované v podkroví.

Tajné služby Západu samozřejmě o ruských anténách ví. „Sledujeme intenzivně, vizuálně i jinak, jaká zařízení jsou na ruském velvyslanectví. Opravdu vždy, když tam namontují něco nového, hned posíláme zprávy a fotky spojencům a konzultujeme s nimi, co to je, k čemu to slouží. A pak děláme pasivní opatření, tedy že to sledujeme. Ale i aktivní opatření. Tedy, že je rušíme,“ řekl zdroj blízký slovenským tajným službám.

Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď pak otevřeně prohlásil, že „my samozřejmě nejsme naivní a velmi dobře víme, co, jakým způsobem a s jakou technikou dělají představitelé ruských zpravodajských služeb s diplomatickým krytím“.

„A byli bychom naivní, kdybychom nedělali protiopatření,“ dodal. Některé z evropských zemí se na tento druh špionáže zaměřily i při vyhošťování ruských diplomatů a agentů s diplomatickým pasem.

Třeba Estonsko a Belgie loni mimo jiné nechaly vyhostit techniky a další specialisty. „Oslabili jsme tím informační pozici ruských zpravodajských služeb a zmařili možné operace SIGINT,“ uvedl pro belgický portál De Tijd tamní ministr spravedlnosti Vincent Van Quickenborne.

Centrum ICJK doplňuje, že v Bruselu mohou ruské tajné služby zachytávat telefonní signál – a tedy i konverzace uživatelů – nejen z Belgie, ale i Švýcarska či Německa či Francie.

Sídlo úřadů EU a NATO totiž leží na průsečíku buněk satelitního systému Thuraya. V dalších zemích zase Rusům nahrává fakt, že jejich ambasáda leží v centru města, nedaleko vládních budov daného hostitelského státu. Například ve Varšavě sousedí s polským ministerstvem obrany, které tak dostalo doporučení, aby důležitá jednání raději vedlo jinde. A pokud jde o Polsko, ICJK zmiňuje i obytnou budovu v Beethovenově ulici, kde byli ubytování ruští diplomaté a jejich rodiny.

Na střeše tohoto paneláku je množství antén různých druhů a velikostí, včetně speciálních kontejnerů, kterým slovenští investigativci přezdívají „zahradní domečky“. Podle odborníků se používají na odposlouchávání různých signálů. „Tato střecha je ruské hnízdo SIGINT,“ popsal nejmenovaný bývalý vysoký představitel západních zpravodajských služeb.

Kontejnery mohou mimo jiné sloužit k tomu, aby ukryly technické vybavení před zvědavými pohledy dronů a helikoptér a zakryly směr, kterým jsou antény otočené. Podobné kontejnery jsou přitom i na střeše ambasády ve Varšavě. A také v Madridu, Praze, Budapešti, Stockholmu, Athénách, Berlíně, Sofii, Bukurešti či Lisabonu.

Nejde přitom „jen“ o tajné a citlivé informace o činnosti vlád západních zemí. Investigativní centrum na několika místech textu upozorňuje, že Rusko využije každou příležitost pro sběr informací. Tou může být i demonstrace před budovou ruské ambasády, jakých nejen od začátku ruské invaze na Ukrajinu bylo v Evropě několik. Když se tak lidé včetně ukrajinských uprchlíků vydají protestovat k ruským diplomatům, ideálně by si měli vypnout mobil anebo ho nechat doma.