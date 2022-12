Prigožin k Vagnerovcům rekrutoval i u nás, říká Navalnyj z vězení. Dává zločincům druhou šanci

„Ukázalo se, že Putinův kuchař při hledání nových rekrutů pro své jednotky přijel i do mé trestanecké kolonie. Očitý svědek popisuje: ‚Přiletěl vrtulníkem, všichni odsouzení byli svoláni na stadion spolu se svými dozorci. Prigožin byl malý a plešatý,“ píše se Navalného twitterovém účtu.

Ten za něj momentálně spravuje jeho tým, který je s uvězněným politikem v omezeném kontaktu. „Prigožin řekl: ‚Sám jsem si odkroutil deset let, vyzývám vás, abyste se stali mými mariňáky. Za šest měsíců všem udělím milost. Máte pět minut na rozmyšlenou,‘“ zaznělo prý, načež se podle Navalného zvedlo asi osmdesát až devadesát lidí a šlo se nechat zapsat do armády.

Pak následovala druhá vlna náboru, dodává ve vlákně, v němž situaci v Rusku přirovnává k sovětskému filmu Svatba v Malinovce, který se točí kolem mladé dívky Jarinky, vynucené svatby, ztraceného otce a bojů mezi znepřátelenými jednotkami.

Navalného tweety se na sociální síti objevily ve středu, není však jasné, kdy se údajná Prigožinova návštěva měla odehrát. Sám Prigožin ji podle agentury TASR nepotvrdil. Jen vzkázal, že na „druhé šanci“ pro zločince nevidí nic špatného.

Kriminály už oligarcha přezdívaný Putinův kuchař objíždí několik měsíců a tamním mužům nabízí svobodný život – pokud s jeho Vagnerovou skupinou odejdou bojovat na Ukrajinu. Tam bez výstroje a jen s minimálním výcvikem ve velkém slouží jako potrava pro děla. Mrtví zločinci totiž na rozdíl od mobilizovaných záložáků nikoho nezajímají.

Nově chce rekrutovat také ženy. Na Telegramu to Prigožin oznámil ve středu. „Nejen jako zdravotní sestry nebo operátorky, mohly by se zapojit i do sabotážních skupin nebo odstřelovačských týmů. Víme, že už se to ve velkém měřítku dělo,“ uvedl. Podle AFP tím poukazoval na ženy-odstřelovačky za druhé světové války, které sovětská propaganda hojně prezentovala.

„Není tu ani zdání zákona a pořádku. Hlavní postavy jsou nějací členové gangu,“ prohlašuje Navalnyj, který v minulosti odhalil masivní korupci v ruském vedení a celému světu ukázal, jak vypadá tajné pompézní sídlo diktátora Vladimira Putina.

Navalnyj dále varuje před dlouhodobými důsledky náboru zločinců. „V ruských věznicích sedí 440 tisíc lidí a systémem předběžného zadržení a vazbami projde několik milionů lidí. Utrácíme ohromné částky za to, abychom těmto lidem zabránili v páchání zločinů. A teď sto procent této populace ví, že tu není zákon, žádné soudy, žádná pravidla. Všechno je to fikce, všechny ty lži o vzdělávání a nápravě coby příležitosti pro předčasné propuštění,“ podotýká.

„Lusknutím prstu, doslova během čtyřiadvaceti hodin, se vrazi a zloději s dlouhými tresty dostanou na svobodu nikoliv díky soudu, dokonce ani díky Putinovi, ale díky malému plešatému muži, který jezdí do věznic s historkou o vlastním desetiletém trestu,“ píše a sarkasticky dodává, že Prigožinově image už schází jen láhev alkoholu v ruce.

Navalnyj obviňuje soudy, policejní vyšetřovatele i tajnou službu FSB ze spoluúčasti na této nespravedlnosti a výsměchu slušným lidem, kteří ještě v ruské justici pracují. „Jsou komplicové, protože to buď tutlají, organizují nebo předstírají, že si toho nevšimli. Toto je velmi reálné podrývání základů státu a my za to budeme velmi dlouho platit,“ míní.

Ani z vojenského hlediska přitom podle něj nemá nabírání kriminálníků větší smysl. „Základy práva jsou v Rusku ničeny jen kvůli budoucí porážce v ostudné válce,“ uzavírá kritik ruského režimu, který už přežil pokus o otravu novičokem spáchaný ruskými tajnými agenty a poté, co se vrátil do vlasti, skončil za mřížemi.

Tam si kromě 2,5 roku za údajné porušení podmínky dřívějšího rozsudku za údajnou zpronevěru odpykává také devítiletý trest za podvod a pohrdání soudem. Navalnyj veškerá obvinění odmítá a označuje je za politicky motivovaná.

Prostřednictvím svého týmu také sporadicky popisuje podmínky, v nichž žije. Mluví o častých samotkách jako trest za prohřešky proti vězeňskému řádu a týrání. V srpnu nicméně v káznici založil odbory, za což následně začal dostávat pravidelně důtku.