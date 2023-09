Rusko a Bělorusko na banket k Nobelovým cenám nejdou, přehodnotila nadace

„Rozhodli jsme se zopakovat výjimečné opatření z loňského roku a nepozvat ambasadory Ruska, Běloruska a Íránu na ceremoniál ve Stockholmu,“ napsala nadace v prohlášení. Zástupcům Moskvy a Minsku byla minulý rok účast na slavnostní akci odepřena kvůli ruské agresi vůči Ukrajině a běloruské podpoře Moskvy.

Tento týden Nobelova nadace uvedla, že letos chce pozvat velvyslance všech zemí, které mají ve Švédsku a Norsku diplomatické zastoupení. Zdůvodnila to svým přesvědčením, že je potřeba vést dialog i se stranami, které mají rozdílné názory.

„Svět je stále více rozdělen a dialog mezi těmi, kdo mají rozdílné názory, je omezován,“ uvedl v prohlášení tento týden výkonný ředitel Nobelovy nadace Vidar Helgesen. „Abychom se postavili této tendenci, rozšiřujeme nyní pozvání na oslavu Nobelových cen,“ dodal Helgesen. Podle něj měla rozšířená pozvánka přispět „k pochopení tohoto prestižního ocenění a významu svobodné vědy a kultury a svobodné a mírové společnosti“.

Švédský premiér Ulf Kristersson následně prohlásil, že pokud by o tom rozhodoval on, Rusku by účast neumožnil. Někteří švédští vládní i opoziční politici dali najevo, že v případě účasti ruského velvyslance na slavnostní akci nepřijdou.

Ve Švédsku se předávají Nobelovy ceny za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a ekonomii. Nobelova cena za mír je předávána v norské metropoli Oslu. Ceremoniál se každoročně koná 10. prosince, v den výročí smrti Alfreda Nobela, který zemřel v roce 1896. Laureáti v jednotlivých oborech budou vyhlášeni začátkem října.