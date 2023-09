Opět zvou Rusa a Bělorusa na banket nobelovek. Švédský premiér se zlobí

Nadace oznámila, že letos budou na ceremoniál pozváni velvyslanci všech zemí, které mají ve Švédsku a Norsku diplomatické zastoupení. Znamená to, že účast bude možná také pro Írán, který v minulých letech rovněž pozvánky nedostával. Nadace uvedla, že chce zahrnout i ty strany, které nesdílejí hodnoty nadace.

„Svět je stále více rozdělen a dialog mezi těmi, kdo mají rozdílné názory, je omezován,“ uvedl v prohlášení výkonný ředitel Nobelovy nadace Vidar Helgesen. „Abychom se postavili této tendenci, rozšiřujeme nyní pozvání na oslavu Nobelových cen,“ dodal Helgesen. Podle něj má rozšířená pozvánka přispět „k pochopení tohoto prestižního ocenění a významu svobodné vědy a kultury a svobodné a mírové společnosti“.

Švédský premiér Ulf Kristersson v pátek prohlásil, že pokud by o tom rozhodoval on, Rusku by účast neumožnil. „Je nutné veškerými možnými způsoby – vojensky, hospodářsky – Rusko izolovat,“ podotkl Kristerssson.

Nadace rovněž na banket poprvé pozvala šéfa protiimigrační strany Švédští demokraté Jimmieho Akessona. Tomu pozvání dlouhou dobu upírala, včetně roku 2022, kdy jeho strana skončila druhá v parlamentních volbách.

Akesson obratem odpověděl, že se události nezúčastní, protože „je ten den zaneprázdněn“, napsala agentura Reuters.

Ve Švédsku se předávají Nobelovy ceny za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a ekonomii. Nobelova cena za mír je předávána v norské metropoli Oslu. Ceremoniál se každoročně koná 10. prosince, v den výročí smrti Alfreda Nobela, který zemřel v roce 1896. Laureáti v jednotlivých oborech budou vyhlášeni začátkem října.