Bělorusko pomalu mizí z map. Lukašenko se pohlcení Ruskem už nemá jak bránit, míní expert

Společný stát Ruska a Běloruska, který vznikl v roce 1999 tak trochu nepozorovaně a bez vzbuzení většího zájmu za hranicemi postsovětského prostoru, by letos měl dostat svou hymnu a vlajku. Prohlásil to státní tajemník svazu Dmitrij Mezencev.

Už se dokonce objevily návrhy, že by vlajkou společného státu mohla být rudá standarta, jež by odkazovala na „slavnou minulost“ obou zemí – tedy na Sovětský svaz a vítězství Rudé armády nad nacismem. To odpovídá revanšistickému duchu, který v Rusku, ale i v Bělorusku panuje.

Ve skutečnosti však nezáleží na tom, jakým symbolem se organizace ozdobí. Daleko důležitější je, jakým směrem se společný stát Moskvy a Minsku pohybuje. Je totiž jasný – směrem k totálnímu pohlcení Běloruska Ruskem.