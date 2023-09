Putin volá do armády 130 tisíc branců. Bojovat na Ukrajinu nepůjdou, tvrdí štáb

Muži vcházejí do náborového centra pro smluvní službu v Moskvě. (13. dubna 2023) foto: Profimedia.cz

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal nařízení o pravidelných podzimních odvodech do armády. Základní vojenskou službu v armádě má letos na podzim nastoupit 130 000 lidí ve věku od 18 do 27 let. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že nepůjdou bojovat na Ukrajinu.