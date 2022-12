Rusko střílí na Ukrajinu rakety, jimiž si Kyjev kdysi vykoupil bezpečnost

V říjnu nalezli Ukrajinci v troskách sestřelených raket i sovětskou řízenou střelu typu Ch-55. Její původní určení bylo nést jaderné hlavice. Rusové ji ale modifikovali, aby i bez svého nákladu mohla působit na Ukrajině škodu svou kinetickou energií.

O měsíc později našli další dvě rakety. A při jejich průzkumu zjistili, že byly vyrobeny v ukrajinských továrnách a Kyjev je sám Rusku předal.

Rakety totiž byly součástí jaderného arzenálu, jehož se Ukrajina při podepsání Budapešťského memoranda v roce 1994 zbavila. Výměnou za vzdání se jaderných zbraní Moskva Kyjevu slíbila bezpečnostní záruky.

„Všechny balistické střely, strategické bombardéry Tu-160 a Tu-95 byly také předány,“ podotýká podle listu The New York Times zástupce šéfa rozvědky Vadym Skibickyj. „Nyní proti nám používají střely Ch-55 a tyto bombardéry. Bylo by lepší, kdybychom je předali do USA,“ dodal.

Nedodržení Budapešťského memoranda jako varování

„Ukrajina je jedinou zemí v historii lidstva, která se v roce 1994 vzdala jaderného arzenálu, třetího největšího na světě, se zárukami USA, Velké Británie a Ruské federace. Kde jsou tyto záruky? Teď jsme bombardováni a zabíjeni,“ komentoval v březnu ukrajinský poslanec Alexej Gončarenko ruské nedodržení memoranda. Moskva tvrdí, že právě Ukrajina porušila smlouvu údajným vývojem jaderných zbraní, které mají být přímým ohrožením Ruska.

Ukrajina podepsala memorandum 5. prosince 1994. Ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj poznamenal, že Rusko oslavilo výročí dalším z raketových útoků na ukrajinská města.

„Rusko si dnešním raketovým útokem připomnělo výročí Budapešťského memoranda. Osud tohoto dokumentu dává odpovědi na mnohé aktuální otázky o Rusku. Pouhé podepsání něčeho s těmito teroristy mír nepřinese. Určitě poruší jakékoli dohody s nimi uzavřené. Vzdát se jakéhokoli prvku bezpečnosti někoho jiného ve prospěch Ruska znamená novou válku,“ řekl prezident.

Strategie použití Ch-55

Britská vojenská rozvědka uvedla po odhalení pozůstatků Ch-55, že použití střel staršího typu naznačuje ruský ztenčující se arzenál moderního střeliva. Sovětskými střelami se pokouší zmást ukrajinskou protivzdušnou obranu, podotkl Londýn.

Skibickyj s takovou interpretací souhlasí. „Nejprve je vypuštěna střela Ch-55; reagujeme na to. Je to jako falešný cíl,“ prohlásil mluvčí s tím, že po jejím vystřelení následují rakety modernějšího typu s ničivějším účinkem.

Podle Skibického ruské síly při útocích proti ukrajinské infrastruktuře použily už více než 80 procent svých moderních raket. Ukrajinská vojenská rozvědka odhaduje, že má dost raket ještě na tři až pět vln náletů na Ukrajinu. Odhad vychází z předpokladu, že při jedné vlně ruské síly vypálí 80 až 90 raket.

Podle organizace na sledování zbraní Conflict Armament Research Rusko stále vyrábí navzdory sankcím nové rakety. „Rusko používá nově vyrobené rakety,“ uvedl mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat. Armádní vyšetřovatelé našli úlomky naznačující, že naváděné rakety použité při útoku byly vyrobeny v posledních týdnech.

Skibickyj uvedl, že Rusko od únorového vpádu na Ukrajinu vyrobilo asi 240 střel s plochou dráhou letu Ch-101 a asi 120 raket Kalibr odpalovaných z moře. Ruský armádní průmysl podle něj za měsíc vyrobí asi 40 raket.