Pojistka pro případ náhlé smrti? Synové Kadyrova jsou čím dál víc na očích

„Hrdinové speciální vojenské operace, chrabří bojovníci, oddaní muslimové,“ referují o patnáctiletém Adamovi, šestnáctiletém Zelimchanovi a sedmnáctiletém Achmatovi čečenská média.

O trojici pravidelně vznikají televizní reportáže, jak doprovázejí svého otce na oficiálních akcích a cestují s ním po regionu. Sourozenci se rovněž loni v říjnu objevili na záběrech z frontové linie v ukrajinské Doněcké oblasti, kterak ze zákopů střílejí ze samopalů a granátometů. Reálná míra jejich zapojení do ostrého boje nicméně zůstává nejasná.

Tato okázalá publicita a dlouhodobé spekulace o Kadyrovově chatrném zdravotním stavu vedou mnohé k úvahám co by se stalo, pokud by krutovládce zemřel nebo nedokázal dále zastávat svou funkci.

„Vyznamenání a pozornost věnované Kadyrovovým dětem jsou varováním pro všechny, kdo mají politické ambice. Je to signál z vůdcova okolí: ,Nehrajte žádnou hru, protože nikdo nemá v úmyslu vás dosadit k moci. Ta zůstane u jeho dětí’,“ řekl Rádiu Svobodná Evropa politolog Ruslan Kutajev.

Kadyrovův syn dělá Putinovi vrásky

Ať už zamýšleně či nikoliv, nejvíce pozornosti se v posledních dnech dostává na domácí i zahraniční scéně Adamu Kadyrovovi, a to v souvislosti s jeho napadením vězně obviněným ze spálení koránu. Toho Adam za přítomnosti kamer brutálně zkopal a udeřil ho do hlavy.

Jeho otec v reakci prohlásil, že je na svého syna hrdý a váží si ho za ideály cti, důstojnosti a obrany svého náboženství.

Přestože vysoce představení ruští představitelé, kteří nad porušováním lidských práv v Čečensku léta zavírají oči, videozáznam nekomentovali, někteří ruští úředníci ho překvapivě odsoudili. „Je to nezákonné, nemůžete mlátit lidi. O trestu musí rozhodnout soud,“ řekl poslanec za Jednotné Rusko Jevgenij Popov. Místopředseda Dumy Vladislav Davankov zase upozornil, že zákony v Rusku „by měly platit pro všechny stejně“.

Podle politologa Abbase Galljamova Kadyrov touto novou kauzou potenciálně vytvořil Putinovi problém, protože by se mohlo zdát, že prezident je ochoten přenechat Rusa, který spálil korán, napospas Čečencům. „To se přirozeně nebude líbit většině Rusů a ještě více ruským patriotům, kteří tvoří páteř proválečné skupiny,“ řekl stanici BBC.

Šestačtyřicetiletý Kadyrov vládne Čečensku tvrdou rukou od roku 2007, kdy se stal prezidentem po svém otci. Putin mu poskytl štědré finanční prostředky na obnovu regionu zpustošeném ve dvou válkách po rozpadu SSSR.

Podle analytika Valerije Dzutsatiho je Kadyrov pro Kreml smíšeným požehnáním. Na jedné straně se mu podařilo vykořenit hnutí za nezávislost Čečenska. Na straně druhé ale získal v republice takovou moc, že mnozí pochybují o tom, že Moskva má region pod kontrolou.

Kreml je zřejmě Achmatovi nakloněn

Kadyrov má se svou chotí Medni čtrnáct dětí, šest dcer a osm synů. Tři jejich dcery zastávají vládní funkce. Čtyřiadvacetiletá Aišat je čečenskou ministryní kultury, třiadvacetiletá Chadižat dohlíží na regionální zdravotnictví a dvacetiletá Chutmat pracuje v Kadyrovově sekretariátu.

Ačkoli nyní se pozornost upírá na Adama, západní analytici vidí jako Kadyrovova nejpravděpodobnějšího nástupce jeho prvního syna Achmata. Zvěsti, že ho otec i Kreml připravují na roli nástupce, podpořila zejména jeho březnová soukromá schůzka s Putinem.

„Ruský prezident dal setkáním s Achmatem najevo, že je nakloněn tomu, aby se moc v Čečensku předala za podmínek Ramzana Kadyrova. Tento přechod ale není samozřejmostí, protože konečné rozhodnutí mohou ovlivnit soupeřící lidé a uskupení,“ míní Dzutsati.

Podle analytika by nástupnictví v Čečensku mohlo sehrát zásadní roli ve vnitropolitické dynamice Ruska. Vzhledem k tomu, že se ruská invaze na Ukrajině neodehrává podle ruských plánů a Moskva čelí řadě potíží, některé oblasti by se mohly pokusit od oslabené federace odtrhnout. A o Čečensku se často mluví jako o prvním regionu, který by se o to pokusil.

„Moskva pro tyto účely zřejmě vsadí na slabého, pololegitimního vůdce, jímž lze snadno manipulovat,“ míní Dzutsati. Dodává, že na Kadyrova lze spoléhat, pouze dokud je Rusko silné. Pokud ale centrální moc oslabí, mohl by zariskovat a usilovat o samosprávu své země.